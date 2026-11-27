Um detento de 23 anos sofreu agressões dentro da cela na Penitenciária Professor Jason Soares Albergaria, localizada em São Joaquim de Bicas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O autor da violência é o namorado dele, de 30 anos, que também cumpre pena na mesma unidade prisional.

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O jovem foi localizado desacordado e com lesões graves na tarde dessa quinta-feira (26/11). Segundo as informações apuradas, o companheiro realizava os ataques físicos de maneira contínua desde o último fim de semana.

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Logo após ser encontrado, o rapaz recebeu assistência da equipe médica da própria penitenciária. Durante a consulta, a médica constatou complicações corporais graves causadas pelo espancamento:

dificuldade para andar;

perda de consciência;

suspeita de traumatismo cranioencefálico.

Devido à gravidade dos ferimentos, os profissionais encaminharam o jovem para o Hospital Municipal de Betim. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) confirmou a permanência dele no hospital, onde segue internado e sob escolta policial, com quadro considerado estável.

Medidas disciplinares e apuração

A direção da unidade prisional abriu um procedimento interno com o objetivo de investigar todas as circunstâncias da agressão ocorrida no interior do cárcere.

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O Conselho Disciplinar do presídio interrogará o detento agressor, que responderá pelos atos com a possibilidade de responsabilização administrativa e criminal.