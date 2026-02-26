Assine
overlay
Início Gerais
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

MG: suspeito de agredir e manter a namorada em cárcere privado é preso

Crimes foram cometidos em Montes Claros, no Norte de Minas Gerais. Vítima foi resgatada depois que a polícia recebeu uma denúncia anônima

Publicidade
Carregando...
Clara Mariz
Clara Mariz
Repórter
Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas
26/02/2026 17:54

compartilhe

SIGA
x
Viatura policial
Depois que o suspeito foi detido, pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), a vítima contou que foi agredida no último domingo (22/2) em uma área de mata crédito: Reprodução

Um homem, de 36 anos, suspeito de agredir e manter em cárcere privado a namorada, de 33, foi preso nessa terça-feira (24/2). Os crimes foram cometidos em Montes Claros, no Norte de Minas. A prisão aconteceu depois que a polícia recebeu uma denúncia anônima informando que uma mulher estaria sendo mantida, contra sua vontade, em um condomínio residencial.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Depois que o suspeito foi detido, pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), a vítima contou que foi agredida no último domingo (22/2) em uma área de mata. Desde então, o suspeito a manteve trancada e a ameaçava de morte caso tentasse sair.

Leia Mais

De acordo com a delegada Karine Maia, titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), a vítima também afirmou que sofreu violência patrimonial, já que estava sendo obrigada a entregar todo o salário ao homem.

“A vítima apresentava sinais visíveis de violência e relatou uma sequência de agressões e ameaças, o que justificou a imediata prisão em flagrante do suspeito”, disse a delegada.

Desde a denúncia, investigadores descobriram que a mulher conseguiu entrar em contato com uma amiga, por meio de internet, e relatar as agressões. Na oportunidade, ela afirmou que estava com medo do suspeito e que ele também teria ameaçado a família dela.

Durante a abordagem policial, o homem confessou que desferiu vários tapas contra a namorada. Segundo a delegada, a família da vítima mostrou um histórico de mensagens, enviadas pela mulher, em que ela relatava episódios de agressão. A informação reforçou os indícios de violência doméstica continuada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O investigado foi autuado em flagrante pelos crimes de cárcere privado e lesão corporal. Levantamentos policiais apontam que ele possui registros anteriores por violência doméstica contra outras parceiras, sendo esta a terceira vítima relacionada a ocorrências semelhantes.

Tópicos relacionados:

minas-gerais montes-claros policia violencia-contra-a-mulher

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay