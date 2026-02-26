MG: suspeito de agredir e manter a namorada em cárcere privado é preso

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Um homem, de 36 anos, suspeito de agredir e manter em cárcere privado a namorada, de 33, foi preso nessa terça-feira (24/2). Os crimes foram cometidos em Montes Claros, no Norte de Minas. A prisão aconteceu depois que a polícia recebeu uma denúncia anônima informando que uma mulher estaria sendo mantida, contra sua vontade, em um condomínio residencial.

Depois que o suspeito foi detido, pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), a vítima contou que foi agredida no último domingo (22/2) em uma área de mata. Desde então, o suspeito a manteve trancada e a ameaçava de morte caso tentasse sair.



De acordo com a delegada Karine Maia, titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), a vítima também afirmou que sofreu violência patrimonial, já que estava sendo obrigada a entregar todo o salário ao homem.

“A vítima apresentava sinais visíveis de violência e relatou uma sequência de agressões e ameaças, o que justificou a imediata prisão em flagrante do suspeito”, disse a delegada.

Desde a denúncia, investigadores descobriram que a mulher conseguiu entrar em contato com uma amiga, por meio de internet, e relatar as agressões. Na oportunidade, ela afirmou que estava com medo do suspeito e que ele também teria ameaçado a família dela.



Durante a abordagem policial, o homem confessou que desferiu vários tapas contra a namorada. Segundo a delegada, a família da vítima mostrou um histórico de mensagens, enviadas pela mulher, em que ela relatava episódios de agressão. A informação reforçou os indícios de violência doméstica continuada.

O investigado foi autuado em flagrante pelos crimes de cárcere privado e lesão corporal. Levantamentos policiais apontam que ele possui registros anteriores por violência doméstica contra outras parceiras, sendo esta a terceira vítima relacionada a ocorrências semelhantes.

