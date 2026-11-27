Nesta sexta-feira (27/11) completa uma semana desde que o alemão Thilo Klofer, de 51 anos, foi encontrado morto com as mãos e os pés amarrados dentro da própria casa. Cheio de mistérios, o crime ocorreu no feriado do dia 20 de novembro no bairro Bela Vista II, em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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Sete dias depois da descoberta do corpo, ninguém foi preso. A motivação do crime segue sem esclarecimento e a Polícia Civil (PCMG) mantém reserva sobre o andamento das apurações.

A reportagem procurou a PCMG para saber sobre os avanços nas investigações e a possibilidade de o delegado responsável pelo caso dar esclarecimentos sobre o que pode ter motivado o crime. Porém, a polícia informou que ainda ouve testemunhas, aguarda o resultado da perícia e espera autorização da Justiça para acessar dados que ajudem a esclarecer o caso.

Segundo a corporação, novas informações só serão divulgadas após a conclusão dessas etapas e os detalhes seguem resguardados neste momento para não comprometer os trabalhos.

A Delegacia de de Polícia Civil de Minas Gerais também foi contactada, mas a reportagem não obteve retorno.

Relembre o caso

Thilo Klofer morava sozinho em Lagoa Santa e foi sepultado no último domingo (22/11) no Cemitério da Serra do Cipó, em Santana do Riacho. De acordo com o boletim de ocorrência, era descrito por sua ex-esposa como uma pessoa tranquila e bondosa.

O corpo foi encontrado por volta das 21h30 da sexta-feira (20/11) por um amigo que estranhou a falta de resposta às suas mensagens e foi até o imóvel. Ao chegar, percebeu que o portão estava fora do trilho, conseguiu entrar manualmente e localizou a vítima já sem vida, amarrada e com sinais de sangue no segundo andar da residência.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a televisão da casa estava ligada e cartões bancários foram deixados espalhados sobre a cama. Do local, foram levados um carro Peugeot branco, um celular e um computador, o que, segundo os agentes, aponta indícios de latrocínio (roubo seguido de morte).

Imagens de câmeras de segurança registraram a movimentação na residência naquela noite, incluindo a passagem de um prestador de serviço da piscina por volta das 19h30, a presença de um homem em uma motocicleta observando o imóvel e, mais tarde, a entrada de dois suspeitos na casa após Thilo retornar de um passeio com o cachorro.

Um dos homens que saíram do local levando o carro da vítima usava roupas semelhantes às do motociclista flagrado momentos antes.

Falta de respostas

Passada uma semana sem prisões e sem respostas oficiais, o caso permanece cercado de dúvidas. Ainda não foram divulgadas a causa e as circunstâncias exatas da morte, já que a perícia inicial no local não definiu como o óbito ocorreu.

Também seguem desconhecidas as identidades e o paradeiro dos dois homens que adentraram a casa, após o prestador de serviço sair.

Embora testemunhas tenham relatado à polícia que Thilo aparentava ter elevado padrão financeiro e costumava andar com dinheiro em espécie, a investigação ainda precisa esclarecer se ele foi alvo de um assalto planejado a partir de informações sobre sua rotina e finanças, de um crime de oportunidade ou de outra motivação.

O paradeiro do carro, do celular e do computador levados da residência também não foi confirmado publicamente, mantendo sem resposta o que os dados desses aparelhos e as quebras de sigilo solicitadas à Justiça podem revelar sobre as últimas horas do alemão em Lagoa Santa.

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*Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice