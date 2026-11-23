A Polícia Civil investiga a morte de Thilo Klofer, de 51 anos, ocorrida na última sexta-feira (20/11) no Bairro Bela Vista II, em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Câmeras de segurança e relatos colhidos pela Polícia Militar apontam indícios de roubo seguido de morte.

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A vítima, de nacionalidade alemã, morava sozinha na residência e foi encontrada por um amigo já sem vida, com as mãos e os pés amarrados e sinais de sangue, no segundo andar do imóvel. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a televisão estava ligada e cartões bancários foram encontrados espalhados sobre a cama. Do local, teriam sido levados um Peugeot branco, um celular e um computador.

Como o corpo foi encontrado

Segundo o registro policial, o amigo da vítima estranhou a falta de respostas após trocar mensagens com ela e decidiu ir até a casa, por volta das 21h30 da sexta-feira (20/11). Ao tentar abrir o portão — que não abriu com o controle ou chave —, ele notou que a estrutura estava fora do trilho e conseguiu acessar o imóvel manualmente, deparando-se com a vítima morta. Após deixar o local, ele acionou a PM.

Imagens de câmeras e depoimentos

Conforme informações apuradas no registro da ocorrência e repassadas por testemunhas à polícia, câmeras de monitoramento registraram a movimentação de pessoas na residência, incluindo um prestador de serviço responsável pela limpeza da piscina da vítima e um homem em uma motocicleta que observava o imóvel.

Por volta das 19h30, o responsável pela piscina teria chegado à casa, enquanto pouco depois outro indivíduo chegou de moto e observou o local. Às 19h36, o prestador de serviço saiu, e um minuto depois, às 19h37, a motocicleta retornou para nova observação.

Mais tarde, dois homens teriam entrado na residência enquanto a vítima estava no imóvel — após retornar de seu passeio com o cachorro — e deixado o local levando o carro dela. Um dos envolvidos, de acordo com a análise da PMMG, estava com a mesma vestimenta do motociclista que observava a casa.

O prestador de serviço também teria retornado no dia 20 para realizar procedimentos na piscina, deixando o equipamento ligado ao sair. Segundo o boletim, o homem não reparou nada fora do comum, a não ser o portão de entrada da residência estar fora do trilho.

Outras testemunhas

Testemunhas relataram à polícia que a vítima aparentava ter elevado padrão financeiro, costumava portar quantia em dinheiro e mantinha relação com um colega de banda.

A ex-esposa, com quem manteve relacionamento por 14 anos e com quem conversou no dia da morte, afirmou aos policiais que ele era uma pessoa tranquila e bondosa, mas enfrentava problemas com uso excessivo de álcool. O primeiro amigo que esteve no local permaneceu responsável pelo imóvel e pelos bens após os registros iniciais.

A Polícia Civil no caso

Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que o caso há indícios de roubo, o que torna o latrocínio (roubo seguido de morte) uma das linhas de investigação.

A perícia oficial esteve no imóvel para coletar vestígios e informações que ajudem a esclarecer a dinâmica do crime. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), em Belo Horizonte, para exame de necropsia que apontará a causa e as circunstâncias da morte. Conforme noticiado, o sepultamento ocorreu no domingo (22/11), no Cemitério da Serra do Cipó, em Santana do Riacho.

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Até o momento, ninguém foi preso. As imagens de câmeras e os vestígios recolhidos serão analisados pela equipe da delegacia de Lagoa Santa para identificar e localizar os envolvidos. A corporação informou que as investigações seguem em andamento e não concede entrevistas no momento.