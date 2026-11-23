A Justiça vai começar a ouvir as testemunhas do processo contra a diarista Paola Stefany Neto Cirino, acusada de matar e roubar um casal de idosos em Belo Horizonte, em junho deste ano. Os depoimentos serão realizados em duas audiências de instrução, marcadas para esta semana.

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Ao todo, estavam previstas 13 testemunhas, sendo sete de acusação e seis de defesa. No entanto, uma das testemunhas indicadas pela defesa foi dispensada.

A primeira audiência está marcada para esta segunda-feira (23/11), quando serão ouvidas as testemunhas de acusação, entre elas investigadores da Polícia Civil, um motorista de aplicativo e um familiar das vítimas.

Paola vai acompanhar a sessão por videoconferência, diretamente da Penitenciária José Abranches Gonçalves, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de BH.

Na terça (24/11), será a vez das testemunhas indicadas pela defesa. A diarista também será interrogada presencialmente no Fórum. Algumas testemunhas ainda poderão ou não ser dispensadas durante as audiências.

Confissão

Paola confessou ter matado o casal de idosos Cláudio Atala, de 75, e Maria Clotilde, de 76, encontrado morto no apartamento onde eles moravam, no Bairro São Pedro, na Região Centro-Sul da capital mineira, em 30 de junho. Três dias depois, a prisão da diarista, de 30 anos, foi registrada em vídeo na noite de 2 de julho.

Em depoimento à Polícia Civil (PCMG), ela contou que havia sido contratada para fazer a limpeza do apartamento e que já tinha recebido elogios pelo serviço prestado à família. Segundo a versão apresentada pela investigada, a ideia de furtar joias, relógios e dinheiro surgiu durante a faxina, quando encontrou os objetos no quarto do casal.

A diarista afirmou que, inicialmente, pretendia dopar os idosos para facilitar o furto. Para isso, teria misturado quatro comprimidos de um medicamento de uso controlado a um suco preparado no liquidificador. De acordo com a investigação, entre 30 e 40 minutos depois, as vítimas começaram a apresentar sonolência. A polícia apreendeu cerca de 50 comprimidos da mesma substância na bolsa da investigada.

Ainda conforme o depoimento, Cláudio Atala acordou enquanto Paola recolhia os pertences e percebeu o furto. Ela afirmou que pegou uma faca na cozinha para ameaçá-lo, mas o advogado tentou reagir e acabou esfaqueado. O exame pericial identificou mais de 40 perfurações no corpo da vítima.

Sobre Maria Clotilde, a diarista disse que a idosa ainda estava sob efeito do medicamento quando foi morta. Paola também alegou que ouvia "vozes" que mandavam matar o casal.

Após os assassinatos, segundo a Polícia Civil, a investigada tomou banho no apartamento, lavou a faca utilizada no crime, vestiu roupas de uma das vítimas e deixou o imóvel levando cerca de R$ 18 mil, além de joias e relógios. Parte do dinheiro obtido com a venda dos objetos foi recuperada.

Fuga e motivação

Depois de sair do apartamento, Paola afirmou que seguiu de carro até a Praça Sete, no Centro de Belo Horizonte, pagando R$ 40 pela corrida. A Polícia Civil acredita que o veículo seja de um motorista de aplicativo e pediu que o condutor compareça à delegacia para prestar esclarecimentos.

À polícia, a diarista declarou que matou o casal por interesse financeiro. Segundo ela, mesmo depois de quitar uma dívida de R$ 40 mil com agiotas, queria dinheiro para "curtir a vida".

A investigada também afirmou ser viciada em jogos de azar, compradora compulsiva e acumuladora de roupas femininas.

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* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.