Homem furta supermercado e é preso em flagrante
Crime aconteceu em Espera Feliz, na Zona da Mata, onde homem fugiu de estabelecimento com produtos de furto numa mochila
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Espera Feliz, na Zona da Mata, era, até pouco tempo atrás, uma cidade calma e tranquila, em que as polícias Civil e Militar tinham poucas ocor. Mas de uns tempos para cá, a criminalidade vem aumentando, em especial no que diz respeito a furtos e roubos.
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E no final desta quinta-feira (26/11), um homem, de 23 anos, foi preso em flagrante, depois de furtar alimentos em um supermercado.
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Os militares foram acionados pelo Batalhão PM de Espera Feliz, que recebeu um chamado de funcionários do estabelecimento denunciando o furto dos alimentos.
Os trabalhadores passaram as características do suspeito, que estaria com uma mochila nas costas. Os militares iniciaram buscas nas cercanias do supermercado e localizaram o suspeito.
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Ao localizarem o homem, os agentes o prenderam e, na mochila, encontraram refrigerantes, salgadinhos, macarrão instantâneo, biscoitos, latas de sardinha, presuntos e pão. O homem confessou o furto e foi levado à Delegacia de Polícia.