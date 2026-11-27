Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Espera Feliz, na Zona da Mata, era, até pouco tempo atrás, uma cidade calma e tranquila, em que as polícias Civil e Militar tinham poucas ocor. Mas de uns tempos para cá, a criminalidade vem aumentando, em especial no que diz respeito a furtos e roubos.

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E no final desta quinta-feira (26/11), um homem, de 23 anos, foi preso em flagrante, depois de furtar alimentos em um supermercado.

Os militares foram acionados pelo Batalhão PM de Espera Feliz, que recebeu um chamado de funcionários do estabelecimento denunciando o furto dos alimentos.

Os trabalhadores passaram as características do suspeito, que estaria com uma mochila nas costas. Os militares iniciaram buscas nas cercanias do supermercado e localizaram o suspeito.

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Ao localizarem o homem, os agentes o prenderam e, na mochila, encontraram refrigerantes, salgadinhos, macarrão instantâneo, biscoitos, latas de sardinha, presuntos e pão. O homem confessou o furto e foi levado à Delegacia de Polícia.