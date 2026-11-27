Acidente entre três carretas e dois carros deixa três feridos na BR-040
Colisão aconteceu na altura de Congonhas, sentido Belo Horizonte, na manhã desta sexta (27), e trânsito flui apenas por uma das faixas
compartilhe
Um acidente entre três carretas e dois carros de passeio foi registrado na manhã desta sexta-feira (27/11) na BR-040, na altura do Km 613, em Congonhas, Região Central de Minas. Três pessoas ficaram feridas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Leia Mais
Imagens mostram um Fiat Palio prata à beira da estrada com marcas de colisão na traseira e na frente. Também é possível observar que o airbag foi acionado.
Não há informações sobre possíveis vítimas. Uma ambulância da EPR Via Mineira, concessionária responsável pela via, esteve no local. Três vítimas foram atendidas e encaminhadas ao hospital.
A colisão aconteceu no sentido Belo Horizonte e causa retenção no trânsito. Segundo a concessionária, uma das faixas está bloqueada rumo à capital e o tráfego flui apenas por uma faixa. Não há bloqueio no sentido Juiz de Fora.
"A EPR Via Mineira orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao trafegar pela região e respeitarem a sinalização e as orientações das equipes operacionais. O telefone 0800 003 1040 permanece disponível 24 horas por dia para informações e emergências", informou a concessionária por meio de nota.
A dinâmica do acidente não foi divulgada.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
*Matéria em atualização