Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Um acidente entre três carretas e dois carros de passeio foi registrado na manhã desta sexta-feira (27/11) na BR-040, na altura do Km 613, em Congonhas, Região Central de Minas. Três pessoas ficaram feridas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Imagens mostram um Fiat Palio prata à beira da estrada com marcas de colisão na traseira e na frente. Também é possível observar que o airbag foi acionado.

Não há informações sobre possíveis vítimas. Uma ambulância da EPR Via Mineira, concessionária responsável pela via, esteve no local. Três vítimas foram atendidas e encaminhadas ao hospital.

A colisão aconteceu no sentido Belo Horizonte e causa retenção no trânsito. Segundo a concessionária, uma das faixas está bloqueada rumo à capital e o tráfego flui apenas por uma faixa. Não há bloqueio no sentido Juiz de Fora.



Acidente entre três caretas e dois carros causa retenção na BR-040, altura de Congonhas Sandoval Filho

"A EPR Via Mineira orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao trafegar pela região e respeitarem a sinalização e as orientações das equipes operacionais. O telefone 0800 003 1040 permanece disponível 24 horas por dia para informações e emergências", informou a concessionária por meio de nota.

A dinâmica do acidente não foi divulgada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Matéria em atualização