Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Militar de Uberaba prendeu uma mulher de 23 anos, suspeita de estelionato, por supostamente comprar equipamentos eletrônicos com dados de terceiros na cidade do Triângulo Mineiro. Ela receberia R$ 200 para guardar os produtos em casa até que outra pessoa fosse buscá-los.

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A prisão foi realizada em uma casa do bairro Residencial Tancredo Neves, onde foram apreendidas as mercadoria, entre elas uma televisão Samsung de 85 polegadas e duas caixas de som da mesma marca, avaliadas em cerca de R$ 10 mil.

A prisão ocorreu no momento em que os policiais faziam o patrulhamento do bairro. Em determinado instante, avistaram uma mulher discutindo com o motorista de uma transportadora.

Interpelados, o entregador contou que a encomenda estava registrada em nome de outra pessoa, não da mulher, mas naquele endereço. Explicou que para concluir a entrega, precisava de um documento que comprovasse que o destinatário residia no imóvel ou que fosse parente da mulher.

A mulher, que reside no local, disse que uma outra mulher havia pedido que ela recebesse encomendas em nome de outra pessoa. Anteriormente, segundo ela, um vizinho seu recebeu a encomenda e a entregou. Ela estaria embriagada e o entregador não quis deixar a encomenda com ela.

A mulher alegou ainda que era prima do destinatário das mercadorias, no entanto, não soube dizer onde este residia. O parentesco foi posto em dúvida e a mulher caiu numa série de contradições.

A mulher chegou a afirmar que teria efetuado a compra dos equipamentos usando o cartão do primo. A mulher, então, forneceu um número de telefone, como sendo de seu primo. Os policiais fizeram a ligação e o homem que atendeu e se identificou como destinatário, mas que o endereço de entrega seria no bairro Zeca Mendes. No entanto, o endereço dado pelo homem não existia.

Ao interrogarem a mulher, mais uma vez, ela confessou que se tratava de um golpe. Ela disse que recebia as mercadorias a pedido de um homem cujo nome não sabia informar e com quem mantinha contato apenas por telefone.

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Ela receberia R$ 200 para armazenar os produtos em casa até a retirada por uma terceira pessoa. A mulher foi presa e levada para a Delegacia de Uberaba, para onde também foram encaminhados os equipamentos apreendidos.