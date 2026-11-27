O terceiro-sargento da Polícia Militar (PMMG) David Antunes Barbosa, de 39 anos, foi eletrocutado na manhã dessa quinta-feira (26/11), quando limpava placas solares no telhado da própria casa, no bairro Parque Olímpico, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. O militar estava de folga.

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Segundo o boletim de ocorrência, a companheira do policial relatou que ele havia subido ao telhado da residência para limpar as placas de captação de energia solar. Antes de iniciar o serviço, todos os disjuntores do imóvel foram desligados.

Momentos depois, a mulher ouviu gritos do companheiro, que pedia para que ela desligasse o fornecimento de energia elétrica da residência.

Ela conferiu novamente todos os disjuntores, incluindo a chave geral, e constatou que estavam desligados. Como o marido deixou de responder aos chamados, a mulher acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros.

Morte constatada no local

Equipes do Samu, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros chegaram ao imóvel quase simultaneamente. Durante o atendimento, a equipe médica constatou que o sargento já estava morto.

A perícia da Polícia Civil compareceu à residência para realizar os trabalhos de investigação. Em seguida, os bombeiros retiraram o corpo do telhado e o encaminharam ao térreo do imóvel.

O corpo foi levado ao Instituto Médico-Legal (IML) para os demais procedimentos.

De acordo com o registro policial, David apresentava queimaduras aparentemente provocadas por uma descarga elétrica. Entretanto, até o encerramento da ocorrência, a origem da descarga ainda não havia sido identificada.

Diversos oficiais e praças da Polícia Militar também compareceram à residência para auxiliar nos trabalhos e prestar solidariedade à família do sargento.

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O corpo está sendo velado na manhã desta sexta-feira (27/11) no Cemitério Memorial Park, no bairro Castanheiras II. O sepultamento acontece às 17h.