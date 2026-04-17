Ribeirão das Neves decreta emergência pelo aumento de doenças respiratórias

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

A Prefeitura de Ribeirão das Neves, na Grande BH, decretou, nesta sexta-feira (17/4), situação de emergência em saúde pública devido ao aumento expressivo de doenças respiratórias. Como estratégia de enfrentamento, o município vai ampliar o atendimento nas Unidades Básicas de Referência (UBRs). Na Região Metropolitana, Belo Horizonte, Contagem e Pedro Leopoldo decretaram o mesmo pelo aumento de casos de síndrome gripal.

Segundo o Executivo, a partir da próxima semana as unidades básicas vão atender, às segundas-feiras, os pacientes por demanda espontânea, ou seja, sem necessidade de agendamento prévio.

A prefeitura também reforçou que casos mais leves devem ser direcionados às equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESF) e UBRs. Já os que apresentarem sintomas mais graves, como falta de ar ou febre persistente, devem procurar atendimento nas unidades de emergência.

Procurada pelo Estado de Minas, a gestão municipal ainda informou que a cidade registrou, até 11 de abril, 155 notificações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e sete mortes. No mesmo período do ano anterior, foram 219 casos.

Emergência em Minas

Também questionada pela reportagem, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) comunicou que, em 2026 foram registrados 7.592 notificações de SRAG e 350 óbitos em todo o estado. A informação foi dada nesta sexta (17/4).

Até o momento, os municípios de Araguari, Belo Horizonte, Contagem, Diamantina, Pedro Leopoldo, Unaí, Caratinga e Montes Claros decretaram situação de emergência em saúde, devido aos casos de infecções virais respiratórias.

Na capital mineira, a pasta estadual informou o registro de 1.485 casos e 98 óbitos, até ontem. Já a Prefeitura de BH disse em nota que, entre janeiro e março deste ano, foram registradas 4.160 solicitações de internação e 93 óbitos por doenças respiratórias na rede SUS-BH.

Além disso, "nas UPAs e Centros de Saúde, até o momento, foram registrados cerca de 121 mil atendimentos relacionados a doenças respiratórias", conforme informado, também nessa quinta (16), pela Secretaria Municipal de Saúde.



Fase epidêmica

A Fundação Ezequiel Dias (Funed) alertou que a fase epidêmica da gripe, ou seja, o aumento súbito do número de casos esperado em Minas Gerais, pode se antecipar neste ano. Isso se deve ao crescimento acelerado da influenza A, combinado ao avanço do vírus sincicial respiratório (VSR).

Dados fornecidos pelo Serviço de Virologia e Riquetsioses da Funed mostram que o padrão de circulação do vírus se antecipou em relação a 2025, o que indica o início mais cedo da fase epidêmica. Conforme a instituição, entre a última semana de março e as primeiras de abril, o índice de positividade da gripe já atingiu cerca de 20%. As datas correspondem às semanas epidemiológicas 13 e 15 (29 de março a 18 de abril). No ano passado, essa porcentagem só foi atingida na semana 19 (4 a 10 de maio).

Questionada a respeito do alerta da fundação, a SES-MG afirmou que, em 2025, o estado vivenciou aumento considerável do número de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), com elevada demanda por leitos e promulgação de decretos de emergência estadual e municipais.

"Conforme dados do Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe), o número de casos notificados de SRAG no ano de 2026 já apresenta aumento em nível nacional e estadual, evidenciando a chegada do período sazonal", ressaltou o órgão.

Como se proteger da gripe

Ao tossir ou espirrar

– Cubra o nariz e a boca com o braço (dobra do cotovelo)

– Evite usar as mãos diretamente

Higienização das mãos

– Lave as mãos com água e sabão com frequência

– Use álcool em gel quando não puder lavar

Evite tocar o rosto

– Não leve as mãos aos olhos, nariz e boca sem higienizá-las

Contato com outras pessoas

– Evite cumprimentos com contato físico se estiver com sintomas gripais

– Mantenha distância de pessoas doentes

Se estiver doente

– Fique em casa e evite ambientes coletivos

– Procure atendimento se os sintomas piorarem

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Vacinação

– Mantenha a vacina contra a Influenza em dia.