Trecho da Avenida dos Andradas passa a ter mão dupla; saiba qual

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Motoristas que circulam pelo Bairro Esplanada, na Região Leste de Belo Horizonte (MG), já encontram mudanças no trânsito da Avenida dos Andradas nesta sexta-feira (17/4). A BHTrans alterou o sentido de circulação da pista lateral no trecho entre o número 5.455 da avenida e a Rua Felipe Camarão, que passou a funcionar em mão dupla.

Segundo a BHTrans, a decisão foi baseada em estudos técnicos que avaliaram o comportamento do trânsito na área. A expectativa é de que o novo formato reorganize o tráfego, aumente e a segurança e melhore a fluidez no local.

Nos próximos dias, a recomendação é que motoristas e pedestres fiquem atentos à sinalização e às novas regras de circulação, especialmente durante o período de adaptação.

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*Estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen