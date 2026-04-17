Trecho da Avenida dos Andradas passa a ter mão dupla; saiba qual
BHTrans altera circulação na pista lateral da avenida, no Bairro Esplanada, para melhorar segurança e fluidez no trânsito local
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Motoristas que circulam pelo Bairro Esplanada, na Região Leste de Belo Horizonte (MG), já encontram mudanças no trânsito da Avenida dos Andradas nesta sexta-feira (17/4). A BHTrans alterou o sentido de circulação da pista lateral no trecho entre o número 5.455 da avenida e a Rua Felipe Camarão, que passou a funcionar em mão dupla.
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Segundo a BHTrans, a decisão foi baseada em estudos técnicos que avaliaram o comportamento do trânsito na área. A expectativa é de que o novo formato reorganize o tráfego, aumente e a segurança e melhore a fluidez no local.
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Nos próximos dias, a recomendação é que motoristas e pedestres fiquem atentos à sinalização e às novas regras de circulação, especialmente durante o período de adaptação.
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*Estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen