Tempo em BH: sensação térmica de 7,2°C abre o "sextou" do feriadão
Temperatura mínima foi de 15,6°C, com sensação térmica ainda mais baixa; veja a previsão do tempo completa para Belo Horizonte
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Belo Horizonte amanheceu com temperaturas mais baixas nesta sexta-feira (17/4). A mínima registrada foi de 15,6°C, com sensação térmica de 7,2°C, segundo a Defesa Civil.
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No entanto, o esperado é que a temperatura aumente, e o calor chegue aos 29°C à tarde, com umidade relativa mínima do ar em torno de 45%.
Entre as regionais, a menor temperatura foi registrada na Pampulha, com 15,6°C às 5h, enquanto na região Oeste os termômetros marcaram 15,9°C, com sensação térmica de 7,2°C.
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Outras mínimas registradas foram: Centro-Sul (16,3°C), Venda Nova (16,1°C) e Barreiro (18°C).
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Menores temperaturas de 2026
- 13,0 °C - 16/4/2026 (Centro Sul)
- 13,6 °C - 15/4/2026 (Centro Sul)
- 14,2 °C - 16/4/2026 (Pampulha)
- 14,5 °C - 12/4/2026 (Oeste) e 01/03/2026 (Centro Sul)
- 14,8 °C - 13/4/2026 (Oeste) e 24/03/2026 (Oeste)
- 15,0 °C - 02/03/2026 (Centro Sul) e 21/1/2026 (Oeste)
- 15,1 °C - 16/4/2026 (Oeste) e 23/1/2026 (Oeste)
- 15,3 °C - 06/1/2026 (Oeste)
- 15,4 °C - 01/4/2026 (Oeste)
- 15,5 °C - 16/4/2026 (Venda Nova)