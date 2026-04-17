Tempo em BH: sensação térmica de 7,2°C abre o "sextou" do feriadão

Belo Horizonte amanheceu com temperaturas mais baixas nesta sexta-feira (17/4). A mínima registrada foi de 15,6°C, com sensação térmica de 7,2°C, segundo a Defesa Civil.

No entanto, o esperado é que a temperatura aumente, e o calor chegue aos 29°C à tarde, com umidade relativa mínima do ar em torno de 45%.

Entre as regionais, a menor temperatura foi registrada na Pampulha, com 15,6°C às 5h, enquanto na região Oeste os termômetros marcaram 15,9°C, com sensação térmica de 7,2°C.

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Outras mínimas registradas foram: Centro-Sul (16,3°C), Venda Nova (16,1°C) e Barreiro (18°C).

Menores temperaturas de 2026