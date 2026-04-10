Açougue de luxo tem carnes apreendidas de novo, mas diz que eram descartes

O Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) informou que em nova fiscalização na unidade da Ao Gosto Carnes, no Bairro Sagrada Família, na Região Leste de Belo Horizonte, apreendeu produtos cárneos e massas com prazo de validade vencido. O órgão afirma que, também nessa quinta-feira (9/4), efetuou o novo lacre da câmara fria. A Ao Gosto informou ao Estado de Minas e ao IMA que os produtos estavam dentro da fábrica, separados para descarte. A empresa reforçou que os alimentos não estavam na loja à venda.

O órgão afirma que a fiscalização foi de rotina. A ação ocorreu semanas após o IMA apreender aproximadamente 30 toneladas de carnes e interditar essa unidade no dia 17 de março. Na ocasião, o órgão informou que a ação foi motivada por irregularidades de registro.

Na fiscalização dessa quinta-feira (9/4), o IMA afirma que as 30 toneladas de produtos cárneos irregulares apreendidas anteriormente ainda estavam no local, lacradas e à espera de destinação. Em nota, o órgão informa: “A empresa foi notificada e deverá apresentar esclarecimentos quanto à destinação dos produtos apreendidos, incluindo os itens anteriormente retidos e aqueles identificados nesta nova fiscalização.”

Sobre a fiscalização dessa quinta, a Ao Gosto informou, em nota, que recebeu voluntariamente a equipe do IMA em suas dependências, “com o objetivo de promover os ajustes finais relacionados a requisitos de natureza meramente burocrática”. Desde a primeira fiscalização, a empresa e o órgão informaram que o processo de formalização de registro está em andamento.

A empresa também disse na nota que: “A Ao Gosto reafirma que apoia e mantém, desde a sua fundação, uma relação de transparência e cooperação com os órgãos de fiscalização, estando sempre de portas abertas para o cumprimento de suas obrigações legais.” [Confira a nota na íntegra no final da reportagem].

Interdição

Em 17 de março, o IMA informou que interditou uma unidade da Ao Gosto Carnes, no Bairro Sagrada Família, na Região Leste de Belo Horizonte. À época, a casa de carnes nobres, como se autodetermina, disse que a interdição ocorreu na fábrica, localizada na mesma avenida que o estabelecimento comercial, e refere-se “exclusivamente a aspectos de natureza burocrática e à necessidade de ajustes documentais”.

O IMA afirmou que, juntamente com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), a Vigilância Sanitária e a Guarda Civil municipal, foi constatado que o estabelecimento não tinha autorização sanitária para a atividade industrial, operando apenas com alvará voltado ao comércio varejista, o que seria incompatível com as atividades realizadas pela casa de carnes. Segundo o instituto, foram identificados no local processamentos de diversos produtos, como carnes in natura e temperadas, hambúrgueres e embutidos.

De acordo com o IMA, a legislação sanitária vigente determina que “todo estabelecimento e indústria que realiza o processamento de produtos de origem animal deve estar registrado em um serviço oficial de inspeção, seja ele municipal (SIM), estadual (SIE/IMA) ou federal (SIF)”. No entanto, segundo nota do instituto, o local não tinha nenhum desses registros.

O IMA afirmou também que foram constatadas outras irregularidades, como ausência de selo de inspeção sanitária, utilização de rotulagem com dados de outra unidade da empresa e produtos sem comprovação de origem. Diante desse cenário, o Instituto Mineiro de Agropecuária afirmou que o estabelecimento foi interditado e que os produtos encontrados foram apreendidos e permaneceramm no local até serem inutilizados.

À época, a empresa também ressaltou que: “Em nenhum momento houve qualquer questionamento quanto à qualidade dos produtos comercializados. Ao contrário, foi destacado pela própria fiscalização que a empresa trabalha com produtos de alto padrão e qualidade.”

Regularização

Em comunicado no dia 19 de março, o IMA informou que a unidade da Ao Gosto iniciou o processo de formalização de registro junto ao órgão.

Na data, em nota enviada ao Estado de Minas, a Ao Gosto informou que esteve na sede do IMA em reunião "voltada ao alinhamento de ajustes de natureza meramente burocrática, os quais já se encontram em processo de regularização pela empresa." A Ao Gosto afirmou que apoia a atuação dos órgãos de fiscalização alimentar e permanece à disposição das autoridades competentes para todos os esclarecimentos e providências necessárias.

Nesta sexta-feira (10/4), o IMA informou que o processo de registro da empresa permanece em tramitação e “está sendo conduzida de forma célere, conforme os trâmites exigidos pela legislação vigente.”

Nota da Ao Gosto na íntegra (10/4)

A empresa Ao Gosto, fundada em 1982, sempre atuou com foco na comercialização de produtos de extrema qualidade. Ao longo de sua trajetória, consolidou reconhecimento em âmbito estadual, destacando-se como uma empresa séria, comprometida e que tem a qualidade como um valor inegociável.

A Ao Gosto reafirma que apoia e mantém, desde a sua fundação, uma relação de transparência e cooperação com os órgãos de fiscalização, estando sempre de portas abertas para o cumprimento de suas obrigações legais.

Na presente data, recebeu voluntariamente a equipe do IMA em suas dependências, com o objetivo de promover os ajustes finais relacionados a requisitos de natureza meramente burocrática.

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Reitera, por fim, que seu compromisso com o povo mineiro permanece firme, pautado na responsabilidade, na qualidade de seus produtos e no respeito às normas vigentes.