BH: casa de carnes nobres é interditada e 30 toneladas são apreendidas

Uma unidade da Ao Gosto Carnes, no Bairro Sagrada Família, na Região Leste de Belo Horizonte, foi interditada por irregularidades, segundo o Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA). O órgão informa que o estabelecimento foi fiscalizado e interditado nessa terça-feira (17/3), ocasião em que aproximadamente 30 toneladas de produtos foram apreendidas. Em contrapartida, a casa de carnes nobres, como se autodetermina, afirma que a interdição ocorreu na fábrica, localizada na mesma avenida que o estabelecimento comercial, e refere-se “exclusivamente a aspectos de natureza burocrática e à necessidade de ajustes documentais”.

O IMA afirma que, juntamente com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), a Vigilância Sanitária e a Guarda Civil municipal, foi constatado que o estabelecimento não possuía autorização sanitária para a atividade industrial, operando apenas com alvará voltado ao comércio varejista, o que seria incompatível com as atividades realizadas pela casa de carnes. Segundo o instituto, foram identificados no local processamentos de diversos produtos, como carnes in natura e temperadas, hambúrgueres e embutidos.

De acordo com o IMA, a legislação sanitária vigente determina que “todo estabelecimento e indústria que realiza o processamento de produtos de origem animal deve estar registrado em um serviço oficial de inspeção, seja ele municipal (SIM), estadual (SIE/IMA) ou federal (SIF)”. No entanto, segundo nota do instituto, o local não possui nenhum desses registros.

Além disso, o IMA afirma que foram constatadas outras irregularidades, como ausência de selo de inspeção sanitária, utilização de rotulagem com dados de outra unidade da empresa e produtos sem comprovação de origem. Diante desse cenário, o Instituto Mineiro de Agropecuária afirma que o estabelecimento foi interditado e que os produtos encontrados foram apreendidos, permanecendo no local até a realização da inutilização.

Ainda conforme o instituto, a fiscalização na unidade foi motivada por uma denúncia anônima encaminhada pela Ouvidoria-Geral do Estado, que apontava que o estabelecimento executava atividades para as quais não tem permissão sanitária.

Procurado pelo Estado de Minas, o MPMG informou que a investigação está sob sigilo e, por isso, mais informações não serão repassadas. Por sua vez, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) afirmou que a Vigilância Sanitária (VISA) do município acompanhou a ação e que o local possui “Alvará de Localização e Funcionamento válido até 24 de abril de 2028.”

O que diz a Ao Gosto?

Em nota enviada ao Estado de Minas, a Ao Gosto Carnes afirma que a fiscalização teve caráter burocrático e não teve relação com a qualidade das carnes. Segundo a empresa, o estabelecimento comercial localizado na Avenida Silviano Brandão não foi interditado, mas sim a fábrica, que também fica na mesma avenida. Ainda conforme a Ao Gosto, os devidos ajustes estão sendo providenciados e serão apresentados às autoridades competentes no menor prazo possível.

A empresa também ressalta que: “Em nenhum momento houve qualquer questionamento quanto à qualidade dos produtos comercializados. Ao contrário, foi destacado pela própria fiscalização que a empresa trabalha com produtos de alto padrão e qualidade.”

A Ao Gosto também informa que todas as lojas permanecem abertas e em pleno funcionamento. Leia a nota na íntegra:

A empresa Ao Gosto é séria, consolidada no mercado há muitos anos. A fiscalização realizada na presente data refere-se exclusivamente a aspectos de natureza burocrática e à necessidade de ajustes documentais.

Ressalta-se que, em nenhum momento, houve qualquer questionamento quanto à qualidade dos produtos comercializados. Ao contrário, foi destacado pela própria fiscalização que a empresa trabalha com produtos de alto padrão e qualidade.

Esclarece-se, ainda, que as lojas permanecem abertas e em pleno funcionamento, sempre prontas para atender seus clientes da melhor forma possível.

Por fim, informamos que os ajustes de caráter burocrático já estão sendo devidamente providenciados e serão apresentados às autoridades competentes no menor prazo possível.

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