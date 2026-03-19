Açougue gourmet interditado em BH inicia regularização, aponta IMA

Após ter uma unidade no Bairro Sagrada Família, na Região Leste de Belo Horizonte, interditada, a Ao Gosto Carnes está com processo de formalização de registro em andamento junto ao Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), segundo comunicado pelo próprio órgão nesta quinta-feira (19/3). A casa de carnes foi fiscalizada e interditada por irregularidades de registro nessa terça-feira (17/3), ocasião em que aproximadamente 30 toneladas de produtos foram apreendidas, de acordo com o IMA. Por sua vez, a Ao Gosto afirma que a interdição refere-se “exclusivamente a aspectos de natureza burocrática e à necessidade de ajustes documentais”, que estão sendo providenciados.

Em nota enviada ao Estado de Minas, o IMA informou que é obrigatória a obtenção de registro junto a um serviço oficial de inspeção para que o estabelecimento retome as atividades. Anteriormente, o instituto explicou que a interdição foi provocada pelo fato de o local não possuir o registro exigido de todo estabelecimento ou indústria que realiza o processamento de produtos de origem animal. Segundo o órgão, o registro pode ser municipal (SIM), estadual (SIE/IMA) ou federal (SIF).

Ainda conforme o IMA, na unidade da Ao Gosto Carnes em questão, foram identificados processamentos de diversos produtos, como carnes in natura e temperadas, hambúrgueres e embutidos. “O local não possuía autorização sanitária para a atividade industrial, operando apenas com alvará voltado ao comércio varejista, o que é incompatível com as atividades verificadas”, afirmou o Instituto Mineiro de Agropecuária.

Além disso, o IMA afirma que foram constatadas outras irregularidades, como ausência de selo de inspeção sanitária, utilização de rotulagem com dados de outra unidade da empresa e produtos sem comprovação de origem. Diante desse cenário, o Instituto Mineiro de Agropecuária informou que o estabelecimento foi interditado e que os produtos encontrados foram apreendidos, permanecendo no local até a realização da inutilização.

O que diz a Ao Gosto?

Em nota enviada ao Estado de Minas nessa quarta-feira (18/3), a Ao Gosto Carnes afirmou que a fiscalização teve caráter burocrático e não teve relação com a qualidade das carnes. Segundo a empresa, o estabelecimento comercial localizado na Avenida Silviano Brandão não foi interditado, mas sim a fábrica, que também fica na mesma avenida. Ainda conforme a Ao Gosto, os devidos ajustes estão sendo providenciados e serão apresentados às autoridades competentes no menor prazo possível.

A empresa também ressaltou que: “Em nenhum momento houve qualquer questionamento quanto à qualidade dos produtos comercializados. Ao contrário, foi destacado pela própria fiscalização que a empresa trabalha com produtos de alto padrão e qualidade.”

A Ao Gosto também informa que todas as lojas permanecem abertas e em pleno funcionamento (leia a nota na íntegra no final da reportagem).

Fiscalização

O IMA informou que a fiscalização na unidade da casa de carnes foi conjunta com o Ministério Público de Minas Gerais, a Vigilância Sanitária e a Guarda Civil municipal. Ainda conforme o instituto, a fiscalização na unidade foi motivada por uma denúncia anônima encaminhada pela Ouvidoria-Geral do Estado, que apontava que o estabelecimento executava atividades para as quais não tem permissão sanitária.

Procurado pelo Estado de Minas, o MPMG informou, nessa quarta-feira (18/3), que a investigação está sob sigilo e, por isso, mais informações não serão repassadas. Por sua vez, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) afirmou que a Vigilância Sanitária (VISA) do município acompanhou a ação e que o local possui “Alvará de Localização e Funcionamento válido até 24 de abril de 2028.”

Nota da Ao Gosto na íntegra

A empresa Ao Gosto é uma empresa séria, consolidada no mercado há muitos anos. A fiscalização realizada na presente data refere-se exclusivamente a aspectos de natureza burocrática e à necessidade de ajustes documentais.

Ressalta-se que, em nenhum momento, houve qualquer questionamento quanto à qualidade dos produtos comercializados. Ao contrário, foi destacado pela própria fiscalização que a empresa trabalha com produtos de alto padrão e qualidade.

Esclarece-se, ainda, que as lojas permanecem abertas e em pleno funcionamento, sempre prontas para atender seus clientes da melhor forma possível.

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Por fim, informamos que os ajustes de caráter burocrático já estão sendo devidamente providenciados e serão apresentados às autoridades competentes no menor prazo possível.