BH: bloco Besourinhos apresenta sucessos dos Beatles em ritmo de carnaval

Repórter-fotográfico desde 2000, com experiência em coberturas de grandes reportagens locais e nacionais pelo Estado de Minas, Portal Uai e No Ataque.

Nem os Beatles ficaram fora da energia contagiante da folia em BH. O bloco Besourinhos apresenta sucessos da banda inglesa em ritmo de carnaval desde 2019 com a proposta de ser um grupo para toda a família, como ficou evidente neste domingo (9/2).

A duas semanas para o cortejo oficial, que acontecerá na Praça da Assembleia, em 23 de janeiro, a bateria realizou um ensaio aberto na casa Autêntica, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

O bloco foi criado em 2019 e teve o primeiro cortejo em 2020. A ideia era criar um espaço onde pais poderiam levar seus filhos para curtir o carnaval com tranquilidade, mas que tocasse músicas que agradassem a todas as gerações.

“Eu sou beatlemaníaco e sempre gostei de carnaval. Quando meu filho era pequeno, ficou difícil levá-lo para a rua porque os blocos infantis só tocavam música infantil, que não nos agradava, e em blocos para adultos é impossível ir com criança. O Besourinhos é um escape para os pais levarem os filhos, cria uma conexão entre as gerações da família”, diz Igor Oliveira, um dos fundadores do bloco.



Ele conta que o bloco começou com 20 integrantes e se apresentava na Praça Comendador Negrão de Lima, no Bairro Floresta. Hoje, o Besourinhos chega a 100 integrantes e terá o cortejo na Praça da Assembleia, com expectativa de atrair um público entre 10 e 15 mil pessoas. "Os Beatles acabaram há mais de 60 anos, e tem um bloco em BH que toca as músicas e atraí um público cada vez maior. Isso é incrível", diz Oliveira

As crianças Álvaro Ribeiro de Oliveira, de 11 anos, e Gabriel Rocha, de 12, são filhos dos fundadores e participam ativamente do Besourinhos desde a fundação. Primeiro começaram cantando e depois aprenderam a tocar repique.

“Adoro participar, porque gosto de Beatles e carnaval. É bem legal”, disse Álvaro. “É bom porque vai muita gente no cortejo. O bloco é para todos, tem de idosos até recém nascidos”, completa Gabriel.

Folia para toda a família

Os hits ingleses ao som da bateria agradaram o casal de paulistas Fernanda Gonçalves e Gabriel Garbulha. Eles se mudaram para Belo Horizonte há cinco anos e já participaram dos blocos Andar com Fé e o Coco da Gente.

“Somos muito beatlemaníacos. Beatles tem um som atemporal que junta as gerações, e o Besourinhos ainda tem essa pegada família”, afirma Gabriel.

O casal já curtia o carnaval em São Paulo, mas destaca que prefere ficar em BH durante a folia. “Agora, durante o carnaval, não saímos daqui para voltar para São Paulo, porque gostamos demais da festa em BH. É um carnaval mais acolhedor, organizado e seguro. Conseguimos aproveitar os blocos que saem cedinho até de tarde com tranquilidade”, diz Fernanda.

A paixão pelo carnaval passou para a filha, Cecília, de 8 anos. Por isso, a preocupação por buscar um bloco que agradasse tanto a eles quanto a pequena. Durante o ensaio, a menina pôde brincar e curtir a pré-folia junto com outras crianças: “Estou achando muito bom porque queria ir em um bloco, gosto muito do carnaval. Estava esperando por esse dia”.

Marco Antonio Martins Rocha, mais conhecido como Vevé, de 65 anos, é fã dos Beatles e também se encantou pela proposta. Ele descobriu os Besourinhos pela internet em 2024 e, desde então, tem acompanhado o bloco.

“Gosto de Carnaval, e um bloco que toca Beatles não dá para perder. É o melhor bloco para se divertir com tranquilidade. Indico esse e o Todo Mundo Cabe no Mundo, que são blocos para a família”, declara Rocha.