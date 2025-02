Juventude Bronzeada faz ensaio aberto com participação do rapper FBC

Repórter-fotográfico desde 2000, com experiência em coberturas de grandes reportagens locais e nacionais pelo Estado de Minas, Portal Uai e No Ataque.

O sol brilhou sobre os foliões que se reuniram na Praça da Estação para acompanhar o ensaio aberto do bloco Juventude Bronzeada neste domingo (9/2). O evento contou com a presença do rapper FBC, que fará uma participação especial no cortejo de 2025, em 4 de março.

“Eu nunca tinha ensaiado assim, tive que improvisar e fazer alguns ajustes, mas foi muito legal. É a primeira vez que participo de um bloco com esse tanto de gente e uma bateria desse tamanho. No começo dá medo, mas depois a gente começa a entender, e foi lindo”, conta FBC.

O bloco vai sair em 4 de março na Avenida Assis Chateaubriand, na Região Central da capital mineira. Para FBC, o carnaval de BH se diferencia de outros pelo Brasil por ser mais inclusivo e diversificado. Ele valoriza a descentralização dos desfiles, com blocos que saem nas comunidades e periferias.

“Acho que neste ano o Carnaval de BH vai surpreender o país. Quero curtir, brincar, conhecer a galera que faz o carnaval acontecer. Se não fosse o pessoal das comunidades, o carnaval não seria o que é hoje”, afirma o rapper.

O médico Douglas Moreira Campos, de 33 anos, está curtindo o pré-carnaval há 24 horas, diz. Ele esteve no evento realizado na UniBh, no Buritis, neste sábado (8/2), com Funk You, Então Brilha! e Baianas Ozadas, e chegou cedo ao ensaio do Juventude Bronzeada.

Douglas conta que costuma passar o carnaval em Salvador, mas não deixa de aproveitar ao máximo os blocos nos dias que antecedem o feriado. “Gosto da equidade do carnaval de BH. Aqui todo mundo tem acesso, independentemente de raça ou condição social”, afirma.

Reta final de ensaios

Lucilene Amaral, de 39 anos, é timbaleira do Juventude Bronzeada e regente do bloco Daquele Jeito, focada no ritmo do pagodão baiano há dois anos.

“Adrenalina total. Hoje foi o penúltimo ensaio do Juventude, e a ansiedade está um pouquinho maior porque fui convidada a reger uma música. Já estou acostumada a reger o Daquele Jeito, mas o Juventude é gigante. É emocionante demais”, declara Amaral.

Maria Luisa Batista Santos, de 15 anos, seguiu os passos do pai, que toca na bateria do bloco, e agora participa da ala de dança do bloco.

“É diferente estar dentro do bloco. É uma sensação maravilhosa. O Carnaval de BH é muito bom porque qualquer um que faz parte ou frequenta consegue curtir muito”, declara.