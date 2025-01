Superintendência do Trabalho desiste de suspender mototáxis após pressão

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

A Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de Minas Gerais voltou atrás com o pedido de suspensão do serviço de mototáxi na capital mineira. A desistência foi motivada pela desaprovação dos motociclistas de aplicativo, que realizaram um protesto na tarde desta quinta-feira (23/1). A manifestação da categoria terminou em uma reunião entre os trabalhadores, o superintendente Carlos Calazans e representantes do Executivo e Legislativo municipal.

A princípio, a suspensão que motivou o protesto foi defendida para que fossem discutidas a regulamentação e a fiscalização desse tipo de transporte. Na última quinta-feira (16/1), em entrevista ao Estado de Minas, Calazans afirmou que os estudos para regular o serviço não poderiam acontecer simultaneamente às operações, por isso a suspensão de três meses seria necessária.

No entanto, após o protesto e reunião com representantes da categoria, Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), vereadores da capital e Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), o argumento foi revogado e o superintendente confirmou a retirada do pedido de interrupção temporária. “O fundamental mesmo foi a conversa com os trabalhadores. Conversando, ouvindo eles, as dificuldades deles. Fez, para mim, toda a diferença ter a escuta dos trabalhadores”, disse.

Apesar de ter voltado atrás quanto à suspensão, Calazans afirma que vai continuar pressionando pela regulamentação do trabalho. "O que não pode, nem a prefeitura e nenhum de nós, é virar as costas para o problema, deixar do jeito que está e a gente assistir todos os dias acidentes fatais”, defende.

De acordo com o superintendente, um grupo vai ficar responsável para decidir, nos próximos 90 dias, uma proposta para regularizar o serviço. Esse conjunto vai reunir representantes dos trabalhadores da categoria, da prefeitura, câmara, MPMG e sob a coordenadoria da Superintendência do Trabalho. Calazans também afirma que a intenção é convocar as empresas de aplicativo para participarem do debate.

Os trabalhadores

O mototáxi Milson Pereira de Almeida Júnior, que estava na manifestação, considera que o grande problema era a suspensão do serviço, e não a regulamentação do trabalho. O trabalhador afirma que a categoria teve medo que os 90 dias de interrupção virassem definitivos, além de acreditar que três meses de suspensão é muito tempo. "A gente tem conta para pagar", explica.

O motociclista Frank Faria Santos, que também esteve no protesto e vai representar os trabalhadores nas próximas discussões, reforça o apoio à regulamentação do serviço: "Queremos e precisamos disso, mas precisa ser justo e correto para nós", diz.

Enquanto a grande maioria dos profissionais se mostrou contra a suspensão temporária do mototáxi, o Sindicato dos Trabalhadores Motociclistas e Ciclistas Autônomos de Minas Gerais manteve a defesa à medida. Para Rogério Santos Lara, presidente da entidade, a decisão da Superintendência Regional do Ministério do Trabalho não é viável tendo em vista debates anteriores com o legislativo belo-horizontino.

“O que eles estão planejando de fazer é uma comissão para regulamentar com o carro andando para manter o sustento, manter o trabalho mesmo inadequado, mesmo ilegal, com todos os riscos cotidianos. [...] Eu quero que resolva, que os trabalhadores sejam regularizados e que haja fiscalização. Nós vamos fazer o possível para participar das reuniões, para que a coisa dê certo”, afirma Rogério Santos Lara.

Manifestação

Motoboys de aplicativo protestaram, na tarde desta quinta-feira (23/1), contra a possível suspensão do serviço de mototáxi na capital mineira. Dezenas de trabalhadores fecharam três faixas da Avenida Afonso Pena, em frente à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), na Região Central da cidade. A interdição durou cerca de 20 minutos, e o tráfego foi liberado às 14h30.

Os trabalhadores pararam as motos para interditar as pistas, o que complicou o trânsito na região. A manifestação teve início em frente à Câmara Municipal por volta das 11h.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Em vídeo que registra o movimento, os trabalhadores gritavam: “Não à suspensão”. Além do "buzinaço", muitos cartazes foram erguidos em protesto. Frank Faria afirma que o protesto é a forma da categoria ser ouvida. "Sozinhos somos uma engrenagem muita pequena, mas juntos fazemos a máquina funcionar", diz ele, que trabalha em aplicativos há 4 anos

*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck