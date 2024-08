Um homem morreu ao cair no fosso do elevador de um prédio em construção em Governador Valadares, na Região do Vale do Rio Doce. O pedreiro, de 33 anos, despencou de uma altura de aproximadamente 20 metros. O acidente aconteceu na manhã da última quinta-feira (1/8).

O prédio em obras está localizado na Rua Juiz de Paz José de Lemos, no Bairro Vila Bretas, e está sendo construído para abrigar o Fórum da Comarca de Governador Valadares do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG).

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender à ocorrência por volta das 8h55, pouco depois de os trabalhadores terem iniciado o expediente. Segundo os bombeiros e funcionários da obra, a vítima, Flávio Patrício Domingues, utilizava os equipamentos de proteção individual (EPI), como capacete e luvas, no momento da fatalidade. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Um dos trabalhadores que testemunhou o acidente conta que Flávio estava utilizando o cinto de segurança. "Acho que a tábua quebrou com ele lá, alguma coisa assim", disse Márcio Rege, responsável pela instalação do sistema de ar-condicionado do prédio.

A perícia foi chamada para investigar a causa do acidente - os peritos recolheram os pisos metálicos de andaimes que estavam próximos ao corpo do trabalhador.

Em nota, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais lamentou profundamente o fato e disse que se solidariza com os parentes e amigos do trabalhador e com os operários que atuam na obra. O TJMG também esclareceu que o fato foi comunicado ao Ministério do Trabalho e que irá providenciar a instauração de um processo administrativo para apuração dos fatos e eventual responsabilidade da empresa contratada.

Com informações de Samara Barra, da TV Alterosa Leste