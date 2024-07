Belo Horizonte recebe pela primeira vez uma atração imersiva com mais de 130 mil bolas coloridas sob um céu suspenso de 5 mil balões, que mudam de cor em sincronia com a música. A "Balloon Experience" será instalada no Shopping Boulevard, no Bairro Santa Efigênia, Região Leste da capital, nesta sexta-feira (19/7). A exposição estará na Praça de Eventos, no piso 1, até o dia 27 de agosto.

Inspirada no Balloon Museum de Paris, a atração é um convite a todas as idades para um "mergulho" em um mundo de luzes, sons e cores. A experiência remete, inclusive, a um episódio da série norte-americana “Emily em Paris”, da Netflix, em que a personagem principal vai à exposição francesa. As milhares de bolas e balões que mudam de cor em sintonia com a música de fundo, prometem criar uma atmosfera envolvente e instagramável aos visitantes.

Orientações para visitação

A instalação sensorial funcionará de segunda a sábado, das 10h às 21h30, e domingos e feriados, das 14h às 19h30, com sessões de até 30 minutos. Menores de 18 anos devem ser acompanhadas por um responsável, mediante preenchimento de cadastro.

Para viver a experiência é preciso a retirada de ingressos. Eles podem ser adquiridos pelo site do shopping (boulevardshopping.com.br), a partir de R$ 40 (meia-social) e R$ 80 (inteira).

Há também a possibilidade de participar mediante entrega de 1Kg de alimento não perecível. As doações serão encaminhadas para o Instituto de Apoio e Orientação a Pessoas em Situação de Rua (Inaper). Inaugurado em 2016, o grupo realiza ações humanitárias destinadas a resgatar a esperança, a dignidade e principalmente a autonomia da população em situação de rua.

Serviço

Balloon Experience

Data: 19/07 a 27/08

Horário: Segunda a sábado: 10h às 21h30 | Domingos e feriados: 14h às 19h30

Local: Praça de eventos (Piso 1) do Boulevard Shopping (Avenida dos Andradas, 3.000 – Santa Efigênia)

Valores: R$ 40 (meia-social, mediante doação de 1kg de alimento não perecível); R$ 40 (meia-entrada) e R$ 80 (inteira).

Ingressos: https://boulevardshopping.com. br/agenda/balloon-experience

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice