As interdições acontecem durante o dia inteiro ou apenas a noite, dependendo do sentido de direção

O trânsito na Avenida Antônio Abrahão Caram, entre a Avenida Coronel Oscar Paschoal e a Rua Rabelo Hortana, na Região da Pampulha, está passando por alterações desde segunda-feira (1/7), por causa das obras de fresagem e recapeamento.

As mudanças são realizadas durante o dia inteiro ou apenas a noite, dependendo do sentido de direção. Durante a noite, das 20h às 5h, o trecho da Avenida Antônio Abrahão Caram, entre as avenidas Rei Pelé e Cel. Oscar Paschoal, sentido Antônio Carlos/Mineirão está sendo interditados. Quem circula nesse sentido durante o dia poderá encontrar uma faixa interditada junto ao canteiro central.







Já durante o dia inteiro, a interdição ocorre no sentido contrário da via, entre as avenidas Coronel Oscar Paschoal e Rei Pelé (Mineirão/Antônio Carlos).

Veja os desvios

O motorista que dirige nesta região e pretende ir sentido Mineirão / Antônio Carlos pode pegar o desvio passando pela Avenida Cel. Oscar Paschoal, Avenida Rei Pelé, Avenida Antônio Abrahão Caram, Avenida Antônio Carlos para fugir das interdições.

Os motoristas que transitam pelo sentido contrário podem seguir pela Avenida Antônio Abrahão Caram, passando na Alameda das Acácias, Avenida Cel Dias Bicalho, Avenida das Palmeiras, Avenida Chafir Ferreira, Avenida Otacílio Negrão de Lima.





Quem passa pela região por meio do transporte público coletivo irá perceber uma mudança no itinerário das linhas 64, 67, 504, 5106, S53, S54, S56, seguindo o desvio do trânsito.





Faixas de pano orientam os motoristas e pedestres na região. Agentes da Unidade Integrada de Trânsito (BHTrans, Guarda Municipal e Polícia Militar) também monitoram o local.