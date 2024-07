A terça-feira (2/7) amanheceu gelada em Belo Horizonte. Segundo a Defesa Civil municipal, às 6h, a Estação Cercadinho, na Região Oeste de BH, registrou temperatura mínima de 14,8ºC com sensação térmica de 3,5ºC.





Na Estação da Pampulha, a temperatura mínima foi 17,1 °C com sensação térmica de 16,8 ºC.





Hoje, a previsão meteorológica indica que o dia será de céu claro a parcialmente nublado. A temperatura mínima foi de 14,8 °C e a máxima estimada é de 27°C. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 35% à tarde.





Em grande parte de Minas Gerais, a terça-feira também será com sol entre nuvens. A intensificação do transporte de umidade do oceano para o interior do continente favorece a variação de nebulosidade, principalmente no centro-leste mineiro, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).





Na faixa leste, assim como no sul de Minas, a combinação entre disponibilidade de umidade e temperaturas amenas favorecem para formação de névoa úmida ou nevoeiro ao amanhecer. Por outro lado, baixos índices de umidade são esperados para localidades do Triângulo Mineiro à tarde.