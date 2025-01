Chanel apresenta coleção leve e colorida

Enquanto não apresenta a primeira coleção do seu novo estilista, a Chanel propôs, nesta terça-feira (28/1), um desfile leve e colorido em Paris. Já o designer independente Julien Fournié convidou os amigos para uma grande festa em um teatro da capital francesa.

O show da Chanel aconteceu sobre uma estrutura montada no centro da nave do Grand Palais, que formou o icônico C duplo da marca. A ideia era mostrar uma coleção como "um palco cromático, que começa no amanhecer e recomeça à noite", explicou a grife.

O ateliê da Chanel assumiu o trabalho de criação, após a saída repentina da diretora artística da marca, Virginie Viard, em junho passado. Seu sucessor, o discreto e respeitado Matthieu Blazy, foi nomeado em dezembro, mas apresentará suas primeiras criações apenas em setembro.

O dia da mulher idealizada pela Chanel começa com tailleurs de tweed em tons claros, continua com tons mais vivos e termina com vestidos de gala em azul-escuro ou preto. Os tailleurs foram modernizados com saias, shorts ou bermudas, e os vestidos de musselina ou cetim são encantadoramente leves, em vários comprimentos.

Uma longa e imponente capa azul-celeste sobre um vestido curto de lantejoulas lembrou uma princesa de conto de fadas. Acompanhavam os looks sapatos de tiras em azul, lilás, branco ou creme, de bico preto.

Celebridades como Kylie Jenner, Pamela Anderson e Fernanda Torres, indicada ao Oscar de Melhor Atriz por "Ainda Estou Aqui", assistiram ao desfile no Grand Palais.