Embora o clima na Paris Fashion Week tenha sido cinza e chuvoso, apareceram muitos pontos brilhantes na passarela. A expectativa era alta com o que seria apresentado, mas, pelo visto, houve uma grande frustração por parte dos críticos e entusiastas da moda.



Mesmo assim, as segundas saídas de Seán McGirr e Chemena Kamali na McQueen e Chloé, respectivamente, entregaram coleções que evoluem seus designs singulares, embora atendam a um cliente diferente. Chemena gravita em direção ao boêmio e McGirr prefere a rebelião real. A visão desses diretores criativos e a especulação em torno de suas criações diferenciam Paris do resto do grupo da moda.



A estreia badalada de Alessandro Michele na Valentino mostrou como permanecer fiel à linguagem de alfaiataria de um criativo pode sustentar e mover uma casa para o futuro.



Muito se discutiu sobre o que realmente desfilou. De vestidos de deusa fluidos a formas abstratas surreais, e a presença da alfaiataria perfeita, seguem aqui os looks das principais grifes.



A Dior manteve o espírito esportivo vivo – consequência das Olimpíadas? – em sua coleção primavera-verão 25. Modelos com vestidos de deusa atlética e roupas duráveis para o dia, usando híbridos de tênis com sandálias gregas. Looks fortes e confiantes que acenavam para a inspiração atemporal da coleção.

Anthony Vaccarello pesquisou os arquivos da Yves Saint Laurent para desenvolver a coleção. O fundador da casa foi um dos primeiros designers a colocar mulheres em ternos, o que foi revolucionário na época, e os ternos fluidos que Vaccarello apresentou também pareciam frescos com sua alfaiataria ltrarelaxada. Sedas em camadas e saias com um toque boêmio deram um equilíbrio entre o clássico e o moderno.



O diretor-criativo da Courrèges, Nicolas Di Felice, apresentou uma coleção que mais parecia uma aula de geometria, que teve como ponto de partida uma capa de 1962. Enquanto muitas silhuetas lembravam o retrofuturismo dos anos 1960, ainda pareciam da era espacial. Casacos com capuzes tipo casulo se destacaram como adições chiques às opções prontas para vestir da Courrèges.



A casa Rabanne, famosa pelo uso de metálicos, continuou a usar metálicos brilhantes nessa coleção de Julien Dossena. Enquanto ele mostrou muitos vestidos de fantasia semelhantes a armaduras, foram as peças mais usáveis, como um blazer quadrado com lapelas brilhantes, uma camisola curta de seda coberta de lantejoulas e uma camiseta elaboradamente bordada que se destacaram.



A beleza do corpo serviu como ponto de partida para a coleção primavera-verão de Olivier Rousteing para a Balmain. Isso culminou em vestidos surrealistas com rostos plissados em 3D, silhuetas modeladoras com detalhes que desafiam a gravidade e criações fotorrealistas que exigiram milhares de bordados especializados.



Chemena Kamali deve ter sofrido muita pressão depois da bela coleção que apresentou em sua estreia para a casa Chloé. Mas, pelo visto, ela tirou de letra. Seu instinto e criatividade falaram mais alto, evoluindo a linguagem de design boêmia e ultrafeminina que ela apresentou em fevereiro. O resultado foi uma coleção leve, sensual e alegre. Com tantas marcas se voltando para designs mais pesados, foi muito bom ver um designer fazer roupas de vanguarda que as pessoas realmente podem usar.



Quando se trata de designs para a Schiaparelli, Daniel Roseberry busca fazer roupas, não apenas para os clientes, mas para suas filhas e netas. Isso resultou em uma coleção bem editada, com cores inspiradas em Mondrian, estampas de animais, tecidos arejados e formas fluidas. Muitas das peças que Roseberry mostrou eram ousadas.



O diretor-criativo Satoshi Kondo fez uma coleção para Issey Miyake cheia de caprichos maravilhosos, com roupas que evocam a natureza delicada e leve do papel e sua versatilidade infinita com dobras e formas impressionantes semelhantes a origami.



Victoria Beckham apresentou looks com um caimento que se fundia ao corpo das modelos. Provavelmente uma combinação perfeita do tecido com a modelagem. O efeito era um apelo de musa grega moderna. A marca disse que esse exame entre corpo e roupas "se desdobra em uma celebração da forma nua transmitida em estados reais e ilusórios de despir".



Para uma casa conhecida por seus trabalhos em couro, a Hermès evoluiu em suas roupas e desfilou a coleção see now buy now. Para celebrar 10 anos no comando, a diretora-criativa Nadège Vanhée abraçou o lado mais sensual da marca ao introduzir clássicos do guarda-roupa, como túnicas e calças em peças de malha transparente, com zíperes funcionais e cintos contrastantes. Mesmo em roupas de couro, parecia se mover com uma leveza relaxada.



A estreia de Seán McGirr na McQueen foi um dos momentos mais comentados da temporada passada, pois ele evitou qualquer restrição em favor da rebelião real. Sua segunda coleção para a casa foi muito mais afiada no uso da mitologia assombrosa da Banshee da Irlanda como inspiração. A alfaiataria elegante e distorcida subverteu os códigos do terno britânico clássico, a renda de teia de aranha deu a aparência de elegância antiga.



Valentino entrou oficialmente em seu maximalismo com a chegada muito aguardada do diretor-criativo Alessandro Michele. A coleção primavera mostrou a decadência exagerada pela qual ele se tornou famoso e estava nos 85 looks apresentados. É raro para um criativo como Michele ser tão amado tanto pela moda quanto por Hollywood. Seu retorno foi uma vitória para ambas as indústrias.



A Floresta Amazônica serviu de inspiração para a coleção de Isabel Marant, com modelos desfilando nos estilos boêmios característicos da casa, que eram realçados por bordados tropicais, padrões, tecelagens e patchwork. Os looks leves apresentavam franjas semelhantes a penas, e estampas de asas de borboleta eram uma contrapartida às peças de couro mais pesadas da coleção.

Nesta temporada, Stella McCartney se inspirou em pássaros voando no céu. Trouxe seus drapeados volumosos, vestidos e saias tomaram forma de nuvens. Metálicos divertidos na forma de franjas prateadas e sutiãs e colares dourados adicionaram brilho festivo. O prêt-à-porter foi feito com 91% de materiais conscientes, o que ressalta sua dedicação inabalável ao meio ambiente.



Demna Gvasalia revisitou suas memórias de infância para a coleção da Balenciaga, onde ele reimaginou os "desfiles de moda" que ele teria na mesa da cozinha de sua avó. Roupas relativamente clássicas foram estilizadas com acessórios ousados como as icônicas pantaboots da casa, tênis de cano alto, bonés transparentes e óculos de lentes únicas, que transformaram modelos em ciclopes futuristas e chiques. Nas palavras de Gvasalia, a coleção foi uma "homenagem à moda que tem um ponto de vista".



"Sal parece açúcar" foi o título da mais recente coleção Miu Miu de Miuccia Prada, o que foi adequado, dado que nem tudo era o que parecia à primeira vista. Prada buscou criar uma coleção que comentasse sobre a infantilização das mulheres ao pegar peças ultrafemininas e subvertê-las. Isso resultou em itens essenciais clássicos do guarda-roupa de uma menina, como vestidos de algodão, suéteres de malha e até mesmo trajes de banho, torcendo, sobrepondo e alterando-os ainda mais para criar noções de como eles poderiam ser usados e apresentados.



O diretor-criativo da Louis Vuitton, Nicholas Ghesquière, está constantemente mostrando muitas ideias ao mesmo tempo e podemos perceber o quão genial é sua abordagem ao design. Quem mais pode mostrar uma coleção que combina sem esforço tantos gêneros, décadas e estéticas sem que pareça apenas uma mistura de ideias? Esta coleção parecia especialmente opulenta, os modelos andavam em cima de centenas de baús Louis Vuitton em trajes que desafiavam os limites da indumentária. Blusões com mangas bufantes, presos na cintura, com basque farta na altura do quadril formando pequenos saiotes, casacos, túnicas sobre saias de franjas. Renda, seda, cetim, lurex, tricô e couro foram os tecidos predominantes da coleção.



Casey Cadwallader, atual diretor-criativo da Mugler, pegou gosto pela jardinagem na sua casa de campo em Fontainebleau, pequena cidade no interior da França. O passatempo foi longe: o estilista descobriu um aplicativo que identifica espécies de plantas, ficou aficcionado por ele e passou a estudar cada minúcia do que cultivava. O hobbie acabou virando trabalho. Inspirado pela complexidade interna das flores, ele apresentou sua coleção de verão 2025, durante a semana de moda de Paris. A flora já é uma velha fonte de inspiração para a moda, inclusive para o próprio Thierry Mugler. Falecido em 2022, o fundador da etiqueta acaba de ganhar um documentário. “Inside the Dream”, exibido após o desfile para convidados e em breve disponível no Prime Video, relembra a história dele e a conecta com o momento atual da Mugler.



As palavras de Gabrielle Coco Chanel criticando pessoas que queriam colocá-la em gaiolas servem de fio condutor para a coleção recém-apresentada no último dia da semana de moda de Paris. Sem perder seu DNA, e sem diretor-criativo, a Chanel apresentou uma coleção mais comercial. Leve e delicada, com predominância de roupas brancas e pretas, mas sem abrir mão do tweed xadrez em tons pastel, os looks apresentados foram uma releitura do clássico tailler. Saias foram substituídas por shorts, o casaquinho de manga curta surgiu aberto com um top do mesmo tecido à mostra. Em outra versão, o tweed veio como uma veste sob vestido curto fluido. Muita renda, seda e musselina de seda pura.



A coleção da Pierre Cardin foi inspirada pelo estilo futurista característico da marca e pelo legado inovador do designer. A coleção incluiu peças com silhuetas geométricas e recortes arrojados, destacando vestidos fluidos e conjuntos que misturam tecidos leves e estruturados. Parece que saiu de um filme futurista e chic. Foi um tributo ao impacto duradouro de Cardin na moda. Todas as atenções voltadas para Anttónia Moraes, filha de Glória Pires, que brilhou na passarela de Pierre Cardin, desfilando duas vezes para a marca, inclusive tendo a responsabilidade de encerrar o desfile.