Para celebrar o Outubro Rosa, a Wella, uma das marcas mais famosas de cuidados capilares do mundo, lançou uma campanha, em parceria com o Instituto Amor em Mechas, para elevar a autoestima das mulheres que perderam seus cabelos durante o tratamento do câncer de mama. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), a doença atinge cerca de 44 mulheres a cada 100 mil no país.











No tratamento, é muito comum que ocorra a queda do cabelo, já que, além de destruir as células cancerígenas, a quimioterapia também afeta células saudáveis, que atingem o crescimento do cabelo. Isso pode afetar significativamente a vida dos pacientes, podendo estar associada à depressão, ansiedade e baixa estima.











As ações da campanha incluem uma transformação do visual de 12 mulheres que superaram o câncer. Também haverá pontos de coleta para doação de cabelos em salões parceiros, além de um evento para incentivar os funcionários da empresa a doarem mechas, para a produção de perucas para mulheres com câncer. A campanha ainda inclui palestras e oficinas de confecção de bijuterias, para serem doadas junto com as perucas.





Os pontos de coleta de cabelos ficarão disponíveis durante 6 meses, nos Studios de São Paulo e Rio de Janeiro, no escritório da Wella em São Paulo, no centro de distribuição e nos salões dos embaixadores da Wella Professionals.