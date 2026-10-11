Uma piscina vazia para reforma virou cenário de acidente em um condomínio do Distrito Federal. O espaço estava sem barreira física ou aviso visível, e um morador caiu no local. Em maio de 2026, a Justiça manteve por unanimidade a condenação por danos materiais de R$ 1.451,25 e por danos morais de R$ 3 mil.
Como aconteceu a queda na piscina vazia?
A piscina do edifício havia sido esvaziada para uma reforma de impermeabilização, aprovada em assembleia. Durante esse período, um morador sofreu um acidente ao cair no tanque. A discussão judicial se concentrou nas condições de segurança do espaço enquanto ele permanecia impróprio para uso.
De acordo com o processo divulgado em 12 de maio de 2026, a área não tinha sinalização visível, barreira física ou aviso de interdição. Sem esses elementos no entorno do tanque, o acesso continuava possível, apesar do perigo criado pela retirada da água.
Por que os avisos sobre a reforma não foram suficientes?
O condomínio afirmou que a reforma havia sido informada em assembleia e por comunicados internos. Também sustentou que o acidente ocorreu por imprudência do morador, que teria pulado sem verificar se havia água na piscina. A administração tentou atribuir a responsabilidade exclusivamente ao acidentado.
O tribunal não aceitou esse argumento como suficiente. Saber que uma obra foi aprovada não substitui a necessidade de avisar no próprio local nem de bloquear o acesso a uma área de risco. O colegiado analisou o que estava fisicamente disponível no momento da queda.
Quais provas pesaram contra o condomínio?
O condomínio não apresentou fotografias ou documentos que comprovassem a presença de proteção adequada antes do acidente. Essa falta de prova enfraqueceu a alegação de que o espaço havia sido isolado e de que os moradores estavam devidamente protegidos contra o acesso ao tanque.
As testemunhas também relataram que não existiam barreiras nem avisos visíveis na data da queda. Segundo os depoimentos, os cuidados foram adotados somente depois do acidente. A análise da prova seguiu as regras do Código de Processo Civil sobre o que cada parte precisa demonstrar.
A seguir listamos quatro elementos da área em reforma considerados no julgamento:
- Tanque esvaziado: a piscina estava sem água devido à reforma de impermeabilização.
- Barreiras ausentes: não houve prova de isolamento físico na data do acidente.
- Avisos insuficientes: comunicados da assembleia não substituíram sinalização no local.
- Proteção posterior: testemunhas disseram que medidas foram adotadas após a queda.
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Quanto o morador recebeu de indenização pela queda?
A sentença havia fixado R$ 1.451,25 por danos materiais, ligados às perdas comprovadas pelo morador, e R$ 3 mil por danos morais. O condomínio recorreu, mas a 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal rejeitou o pedido de alteração.
A decisão foi unânime e manteve os dois valores. Os julgadores entenderam que o ocorrido afetou a integridade física e psíquica do morador. A indenização foi avaliada diante das condições específicas da área, das provas produzidas e dos efeitos do acidente.
A seguir listamos quatro pontos do desfecho judicial para separar as perdas e suas causas:
|Item
|Dado confirmado
|Efeito no caso
|Obra
|Piscina vazia para reforma
|Área de risco
|Proteção
|Sem isolamento comprovado
|Falha reconhecida
|Danos materiais
|R$ 1.451,25
|Condenação mantida
|Danos morais
|R$ 3 mil
|Condenação mantida
O que a decisão exige de áreas comuns em obras?
A obrigação de manter áreas comuns seguras pode levar à responsabilidade civil quando falta cuidado e alguém sofre prejuízo. Uma obra aprovada em reunião de moradores continua exigindo providências capazes de alertar e impedir o acesso a locais temporariamente perigosos.
A queda na piscina vazia terminou em condenação porque o isolamento e a sinalização não foram demonstrados, enquanto os testemunhos indicaram ausência dessas medidas. O caso mostra que comunicar uma reforma não substitui a proteção efetiva do espaço onde o acidente pode acontecer.
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