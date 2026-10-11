EM FOCO Resumo da matéria 01 Piscina em reforma O tanque estava esvaziado para obras de impermeabilização aprovadas pelos moradores, mas sem isolamento e avisos visíveis no local. 02 Proteção não comprovada O condomínio alegou que havia comunicado a obra, porém não apresentou prova de barreiras ou placas instaladas antes do acidente. 03 Condenação foi mantida A turma recursal confirmou o ressarcimento de mil quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos, além de três mil reais por danos morais.

Uma piscina vazia para reforma virou cenário de acidente em um condomínio do Distrito Federal. O espaço estava sem barreira física ou aviso visível, e um morador caiu no local. Em maio de 2026, a Justiça manteve por unanimidade a condenação por danos materiais de R$ 1.451,25 e por danos morais de R$ 3 mil.

Como aconteceu a queda na piscina vazia?

A piscina do edifício havia sido esvaziada para uma reforma de impermeabilização, aprovada em assembleia. Durante esse período, um morador sofreu um acidente ao cair no tanque. A discussão judicial se concentrou nas condições de segurança do espaço enquanto ele permanecia impróprio para uso.

De acordo com o processo divulgado em 12 de maio de 2026, a área não tinha sinalização visível, barreira física ou aviso de interdição. Sem esses elementos no entorno do tanque, o acesso continuava possível, apesar do perigo criado pela retirada da água.

O acidente levantou dúvidas sobre os cuidados necessários durante reformas em áreas comuns.

Por que os avisos sobre a reforma não foram suficientes?

O condomínio afirmou que a reforma havia sido informada em assembleia e por comunicados internos. Também sustentou que o acidente ocorreu por imprudência do morador, que teria pulado sem verificar se havia água na piscina. A administração tentou atribuir a responsabilidade exclusivamente ao acidentado.

O tribunal não aceitou esse argumento como suficiente. Saber que uma obra foi aprovada não substitui a necessidade de avisar no próprio local nem de bloquear o acesso a uma área de risco. O colegiado analisou o que estava fisicamente disponível no momento da queda.

Quais provas pesaram contra o condomínio?

O condomínio não apresentou fotografias ou documentos que comprovassem a presença de proteção adequada antes do acidente. Essa falta de prova enfraqueceu a alegação de que o espaço havia sido isolado e de que os moradores estavam devidamente protegidos contra o acesso ao tanque.

As testemunhas também relataram que não existiam barreiras nem avisos visíveis na data da queda. Segundo os depoimentos, os cuidados foram adotados somente depois do acidente. A análise da prova seguiu as regras do Código de Processo Civil sobre o que cada parte precisa demonstrar.

A seguir listamos quatro elementos da área em reforma considerados no julgamento:

Tanque esvaziado: a piscina estava sem água devido à reforma de impermeabilização.

a piscina estava sem água devido à reforma de impermeabilização. Barreiras ausentes: não houve prova de isolamento físico na data do acidente.

não houve prova de isolamento físico na data do acidente. Avisos insuficientes: comunicados da assembleia não substituíram sinalização no local.

comunicados da assembleia não substituíram sinalização no local. Proteção posterior: testemunhas disseram que medidas foram adotadas após a queda.

Uma medida de segurança poderia ter mudado o rumo de toda a situação.

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Quanto o morador recebeu de indenização pela queda?

A sentença havia fixado R$ 1.451,25 por danos materiais, ligados às perdas comprovadas pelo morador, e R$ 3 mil por danos morais. O condomínio recorreu, mas a 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal rejeitou o pedido de alteração.

A decisão foi unânime e manteve os dois valores. Os julgadores entenderam que o ocorrido afetou a integridade física e psíquica do morador. A indenização foi avaliada diante das condições específicas da área, das provas produzidas e dos efeitos do acidente.

A seguir listamos quatro pontos do desfecho judicial para separar as perdas e suas causas:

DADOS EM FOCO Consequências da queda Comparação dos fatos e consequências de consequências da queda Item Dado confirmado Efeito no caso Obra Piscina vazia para reforma Área de risco Proteção Sem isolamento comprovado Falha reconhecida Danos materiais R$ 1.451,25 Condenação mantida Danos morais R$ 3 mil Condenação mantida

O que a decisão exige de áreas comuns em obras?

A obrigação de manter áreas comuns seguras pode levar à responsabilidade civil quando falta cuidado e alguém sofre prejuízo. Uma obra aprovada em reunião de moradores continua exigindo providências capazes de alertar e impedir o acesso a locais temporariamente perigosos.

A queda na piscina vazia terminou em condenação porque o isolamento e a sinalização não foram demonstrados, enquanto os testemunhos indicaram ausência dessas medidas. O caso mostra que comunicar uma reforma não substitui a proteção efetiva do espaço onde o acidente pode acontecer.