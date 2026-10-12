EM FOCO Resumo da matéria 01 Garagem prometida O anúncio e o contrato incluem espaço para guardar o carro, mas o proprietário mantém ali móveis e caixas antigos. 02 Promessas adiadas O inquilino registra fotos e mensagens depois que a retirada dos objetos é prometida e repetidamente adiada. 03 Uso combinado Liberar a garagem, negociar condições ou discutir a rescisão são caminhos que dependem do acordo e das provas.

A garagem incluída no aluguel continuou cheia de móveis neste caso fictício. O contrato prometia espaço para o carro, mas o locador adiou a retirada dos objetos e disse usar o local como depósito. O inquilino guardou fotos, anúncio e mensagens para cobrar a entrega da garagem prevista nesse contrato.

O que o inquilino recebeu de diferente da casa anunciada?

No caso fictício, o inquilino escolhe uma casa porque o anúncio oferece garagem. A informação também aparece no contrato assinado. No dia da mudança, porém, encontra o espaço ocupado por armários, caixas e móveis antigos, sem área livre suficiente para guardar o carro.

O proprietário promete retirar tudo no fim de semana, depois fala em um novo prazo. Semanas mais tarde, afirma que precisa manter os objetos ali e sugere que o inquilino estacione na rua. A garagem contratada passa a ser um depósito particular do locador.

A falta de acesso à garagem levantou dúvidas sobre o que deve ser entregue ao inquilino.

A garagem prometida precisa estar disponível durante a locação?

A locação envolve a cessão do uso de um bem em troca de pagamento. Quando o contrato inclui uma garagem, a descrição do espaço ajuda a definir o que foi oferecido. A questão principal é saber se a área integra a locação e em quais condições foi prometida.

A Lei do Inquilinato, no artigo 22, exige que o locador entregue o imóvel em condições de cumprir o uso combinado e garanta o uso pacífico durante o aluguel. Se a garagem faz parte do contrato, sua ocupação pelo proprietário pode representar descumprimento, a depender das cláusulas e das provas.

Quais documentos podem demonstrar o descumprimento do acordo?

O inquilino salva o anúncio original, tira fotografias dos móveis e separa as cláusulas do contrato que mencionam a garagem. Também mantém as mensagens em que o proprietário promete liberar o espaço. Esse histórico permite demonstrar a diferença entre o que foi apresentado e o que foi entregue.

Uma vistoria de entrada com referência à garagem ocupada também seria importante. Se a condição não constar do documento, o morador pode comunicar formalmente a divergência para não parecer que concordou com ela. Fotos datadas e respostas escritas ajudam a reconstruir os compromissos assumidos.

A seguir listamos quatro documentos importantes que ajudam a comparar a promessa com a entrega:

Anúncio do imóvel: mostra como a garagem foi oferecida ao interessado.

mostra como a garagem foi oferecida ao interessado. Contrato assinado: indica se o espaço faz parte da locação.

indica se o espaço faz parte da locação. Fotos da vistoria: registram os móveis mantidos no local.

registram os móveis mantidos no local. Mensagens trocadas: documentam promessas de retirada e prazos adiados.

O proprietário apresentou uma alternativa, mas ela não resolveu o problema de quem alugou a casa.

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Que soluções podem ser negociadas entre inquilino e proprietário?

A solução mais direta seria combinar a retirada dos móveis em prazo determinado, com confirmação por escrito. Se isso não for viável, as partes podem negociar outro local de estacionamento ou um abatimento no aluguel, desde que a alteração seja aceita e formalizada pelas duas partes.

Outra possibilidade é negociar a rescisão do contrato caso a garagem seja parte relevante do acordo e continue indisponível. Não é prudente reduzir pagamentos por conta própria sem verificar o contrato e a solução jurídica adequada. O impacto da falta do espaço precisa ser demonstrado no caso concreto.

A seguir listamos três saídas negociáveis que dependem do contrato e da concordância das partes:

DADOS EM FOCO Situação e caminhos possíveis Tabela com três caminhos para avaliar o conflito entre moradores Possibilidade Objetivo Condição Liberar garagem Entregar espaço contratado Prazo acordado Rever aluguel Compensar uso reduzido Ajuste bilateral Rescindir contrato Encerrar relação Fundamento comprovado

É possível pedir rescisão se a garagem continuar ocupada?

Uma notícia institucional do TJDFT sobre rescisão por problemas no imóvel mostra que defeitos comprovados já motivaram encerramento de locação sem multa em situação específica. Isso não significa que toda garagem ocupada autorize a mesma saída. O resultado dependeria da importância do espaço e da prova do descumprimento.

No caso fictício, o acordo seria cumprido se o proprietário liberasse a garagem prometida. Caso contrário, documentação e orientação jurídica podem embasar negociação, cobrança do cumprimento ou pedido de rescisão, conforme a gravidade. O ponto central é simples: o aluguel deve corresponder ao uso que foi contratado.