BH: festival apresenta diferentes propostas com batata

Frita, cozida, rústica, sauté, no purê ou no nhoque são apenas algumas das variações da forma com que a batata pode ser consumida. Esse tubérculo mundialmente famoso e conhecido pela versatilidade, embora seja natural da América do Sul, representa uma paixão difundida mundo afora. Os belo-horizontinos que se encontram entre os fãs do alimento poderão degustar receitas clássicas e inusitadas no Festival da Batata, que acontece no Mercado de Origem neste sábado (22/3) e neste domingo (23/3).

Isabela Grecco, gerente de marketing do circuito de Mercados de Origem, conta que os eventos que acontecem no local são sempre gratuitos e muitas vezes, temáticos e que a escolha da batata como tema foi certeira. “A gente pensa que, assim como o queijo, a batata é uma paixão mundial”, diz.

Antes mesmo de acontecer, o evento já é um sucesso, de acordo com Isabela. “A aceitação do público está muito legal, a gente está recebendo muitos pedidos de pessoas de fora para participar do evento como expositores, inclusive”, afirma. Por isso, essa edição do festival deve ser apenas a primeira de outras que ainda virão, segundo Grecco.

Opção não falta

Ao longo dos dois dias, 11 restaurantes do Mercado de Origem serão responsáveis pela gastronomia do evento. Cada um deles criou um prato especial utilizando o ingrediente que dá nome ao festival.

Não faltam referências mineiras no cardápio. O famoso queijo Canastra, por exemplo, compõe a Delícia de Batata (R$ 18,90), servida pelo Butiquim de Origem; a Canoa Canastra (R$ 24,90), servida pelo Ulisses e a Batata Canastra (R$ 55,90), servida pelo Chopp do Mercado.

A Canoa Canastra é recheada com aligot cremoso de queijo canasta, finalizado com farofinha crocante de bacon e vinagrete de cebola roxa e muçarela gratinada Acervo Mercado de Origem/Divulgação

Outros clássicos do estado, o feijão tropeiro e a couve refogada são acompanhamentos de joelho com batata sauté à mineira (R$92), prato criado pelo Colt Grill. A criação do Bardo Bh, o escondidinho de batata à mineira (R$ 35) também homenageia o estado.

Por meio da batata, o festival também propõe viagens para outras partes do mundo. O Indian Spice, por exemplo, servirá a batata rústica caseira (R$34) com tempero da Índia e molho de manga. Já o Nhoque da Fortuna (R$ 48), servido pela Cantina Renata Castro, vai resgatar o prato tradicional italiano que também é bastante consumido no Brasil.

Se não bastassem todas essas opções, o público poderá escolher ainda o peixe na panela de barro com batata ao molho bechamel (R$ 119), servido pelo Pescador; a batata frita com costela defumada e molho especial (R$ 55), criada pela Parrilla Costello; a batata rosti com frango e requeijão (R$ 35,90), vendida pelo Paratacho, ou a batata recheada com carne de panela (R$ 35,90), da Salute Cervejaria.

Serviço



Festival da Batata



Datas: sábado (22/3) e domingo (23/3)



Rua Adriano Chaves Matos, 447. Olhos D’água – BR 356 (Mercado de Origem)



Entrada gratuita