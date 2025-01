Veja onde assistir a filmes brasileiros que já concorreram ao Oscar

O filme brasileiro "Ainda estou aqui" foi indicado a três categorias do Oscar nesta quinta (23/1). Outros títulos do país - ou feitos em coprodução com o Brasil - também já participaram da premiação em diversas categorias.

Veja, a seguir, uma lista com aqueles que estão disponíveis por streaming.

O BEIJO DA MULHER ARANHA

Coprodução entre Brasil e Estados Unidos, mostra a cela em que um homossexual e um preso político vivem juntos. O filme está disponível pela assinatura premium da Globoplay.

Em 1986, concorreu ao Oscar de Melhor Filme, Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Diretor (para Hector Babenco). Também foi indicado à Palma de Ouro, em Cannes.

No Globo de Ouro, concorreu ao Melhor Filme de Drama, Melhor Ator e à Melhor Atriz (para Sônia Braga).

O protagonista William Hurt venceu o prêmio como Melhor Ator no Oscar, no Festival de Cannes e no Bafta.

CENTRAL DO BRASIL

No Oscar de 1999, o filme de Walter Salles concorreu nas categorias de Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Atriz para Fernanda Montenegro - que também concorreu ao Globo de Ouro de Melhor Atriz.

Entre as conquistas, estão o Urso de Ouro no Festival de Berlim, o Urso de Prata de Melhor Atriz, o Globo de Ouro e o Bafta, ambos como Melhor Filme Estrangeiro.

A trama mostra Dora, um ex-professora, e Josué, um menino que ficou órfão, em uma viagem pelo interior do Nordeste à procura do pai do menino.

O longa está disponível na Netflix, pelas assinaturas premium da Globoplay e do Prime Video e sob aluguel, na Apple TV e no Google Play.

CIDADE DE DEUS

Uma coprodução entre Brasil e França, está disponível na Netflix, Max, Globoplay e Prime Video. O filme mostra a vida de dois jovens que crescem em uma comunidade carioca, envoltos pelo crime organizado.

O longa mudou o cinema brasileiro quando foi lançado, há 23 anos, por mostrar a violência que atravessa a rotina das favelas do Rio de Janeiro.

No Oscar de 2004, foi indicado em quatro categorias: Melhor Diretor (para Fernando Meirelles), Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Fotografia e Melhor Montagem.

DEMOCRACIA EM VERTIGEM

O longa de Petra Costa mostra imagens que acompanham o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff.

Concorreu na categoria de Melhor Documentário do Oscar de 2020 e está disponível na Netflix.

ME CHAME PELO SEU NOME

Disponível na Netflix, o filme é uma coprodução entre França, Itália, Brasil e Estados Unidos. Na trama, um jovem de 17 anos se apaixona pelo assistente de pesquisa de seu pai.

O longa concorreu ao Oscar de 2018 nas categorias Melhor Ator (para Timothée Chalamet) e Melhor Filme. Venceu como melhor roteiro adaptado.

O MENINO E O MUNDO

Concorreu como Melhor Animação no Oscar de 2016 e está disponível pela assinatura premium da Globoplay ou para aluguel no Google Play.

Narra a história de uma criança que embarca em uma aventura em busca de seu pai.

O PAGADOR DE PROMESSAS

Dirigido por Anselmo Duarte e estrelado por Leonardo Villar e Glória Menezes, fez a estreia brasileira oficial no Oscar de 1963 com sua indicação a Melhor Filme Estrangeiro. Não ganhou o prêmio, mas rendeu ao Brasil uma Palma de Ouro no Festival de Cannes.

A história mostra Zé do Burro em uma jornada para cumprir a promessa que fez na tentativa de salvar seu animal de estimação, que fora atingido por um raio.

No streaming, está disponível para as assinaturas premium da Globoplay e do Prime Video.

O QUATRILHO

Com Glória Pires, Patrícia Pillar, Alexandre Paternost e Bruno Campos no elenco, a trama mostra dois casais amigos que decidem viver juntos em um vilarejo rural no Sul do Brasil.

O longa de Fábio Barreto concorreu ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro no ano de 1997.

É possível assistir ao filme pelas assinaturas premium da Globoplay e do Prime Video, sob aluguel, no Google Play.

O QUE É ISSO, COMPANHEIRO?

A trama é inspirado no livro de Fernando Gabeira e conta a história de dois amigos que se juntam à luta armada contra a ditadura militar no final da década de 1960.

Dirigido por Bruno Barreto, o filme concorreu ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 1997. No mesmo ano, também disputou o Urso de Ouro, maior prêmio do Festival de Berlim.

Está disponível no Prime Video ou por assinatura premium da Globoplay.

SAL DA TERRA

O documentário dirigido por Wim Wenders mostra a trajetória do renomado fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado. Concorreu na categoria documental do Oscar de 2015 e está disponível pelas assinaturas premium da Globoplay e do Prime Video ou sob aluguel, na Apple TV.

