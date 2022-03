William Hurt, de 'O Beijo da Mulher Aranha', morre aos 71 anos

(foto: Carlo Allegri/Reuters - 11/2/14)



Ganhador do Oscar em 1985 pela atuação no filme "O Beijo da Mulher Aranha", do argentino naturalizado brasileiro Hector Babenco, o ator norte-americano William Hurt morreu de causas naturais aos 71 anos.



A informação é do site da Variety.



Hurt atuou em superproduções recentes da Marvel Studios, como "O Incrível Hulk", "Vingadores: Guerra Infinita", Vingadores: Ultimato, "Viúva Negra" e dramas dos anos 1980 como "Nos Bastidores da Notícia" e "O Reencontro".



Com “enorme tristeza”, o filho de Hurt, Will, anunciou a morte e afirmou que “ele morreu em paz, com a família, de causas naturais, uma semana antes de seu aniversário de 72 anos”.





