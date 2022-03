Sonia Braga lamenta a morte de William Hurt: 'Surpresa e muita tristeza'

William Hurt em 2010, 25 anos após faturar o Oscar (foto: Gabriel BOUYS / AFP)

A atriz Sonia Braga foi às redes sociais lamentar a morte de William Hurt, colega dela no filme "O Beijo da Mulher Aranha". O óbito do artista estadunidense, que tinha 71 anos, ocorreu neste domingo (13/3), em virtude de causas naturais A performance de Hurt em"O Beijo da Mulher Aranha" rendeu a ele o Oscar de melhor ator em 1985."É com surpresa e muita tristeza que eu soube que o lindo Molina de 'O Beijo da Mulher-Aranha' nos deixou hoje. William Hurt, 71, muito jovem. Descanse em paz", escreveu Sonia.No filme, do diretor Hector Babenco, Hurt interpreta Luis Molina, um homossexual que divide uma cela de prisão com um prisioneiro político no Brasil, para quem ele conta sua história de vida - a real e as imaginárias.O longa foi indicado ao Oscar de Melhor Filme, Melhor Direção e Melhor Roteiro Adaptado, mas o ator foi o único a levar a estatueta para casa.William Hurt tinha na carreira filmes populares como "O reencontro", "Marcas da violência" e "Filhos do silêncio", e recentemente estrelou grandes produções da Marvel."É com grande tristeza que a família Hurt lamenta a morte de William Hurt, amado pai e ator vencedor do Oscar, em 13 de março de 2022, uma semana antes do seu 72º aniversário. Morreu em paz, ao lado da família, de causas naturais. A família pede privacidade neste momento", anunciou o filho dele, Will.O ator tinha sido diagnosticado com câncer terminal de próstata em maio de 2018, mas a nota de seu filho não especificou a doença como a causa de sua morte.