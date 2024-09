Maggie Smith, de "Harry Potter" e "Downton Abbey", morreu nesta sexta-feira (27) aos 89 anos. A informação foi confirmada pela família em uma nota à imprensa. A causa da morte não foi divulgada.





Além dela, confira alguns atores da saga que já nos deixaram:





Robbie Coltrane





Robbie Coltrane, famoso por interpretar Hagrid na saga "Harry Potter", morreu aos 72 anos, num hospital na Escócia. A causa da morte não foi divulgada.





Apesar de ter ficado famoso pelo papel como o meio gigante na franquia, ele também atuou em dois filmes da saga "James Bond" e em "Flash Gordon" (1980).

Richard Harris





O ator viveu o professor Alvo Dumbledore em "Harry Potter e a pedra filosofal" (2001) e "Harry Potter e a câmara secreta". Diagnosticado com um câncer linfático, Harris pediu para se afastar da franquia. Ele morreu em outubro de 2002, aos 72 anos.





Nos filmes seguintes, seu personagem foi vivido por Sir Michael John Gambon.





Robert Knox





O ator fez apenas uma participação na saga como um aluno da Corvinal. Em 2008, aos 18 anos, Knox foi esfaqueado na porta de um bar em Londres.





O assassinato do artista deu origem ao documentário "(K)nox: The Rob Knox story", lançado em novembro do ano passado.

Richard Griffiths





Valter Dursley na franquia, o ator morreu em março de 2013, aos 65 anos, devido a complicações derivadas de uma operação coronária.





Antes de interpretar o tio malvado em Harry Potter, o artista conquistou fãs com seu papel de tio Monty em "Os desajustados" (1987), um dos maiores clássicos do cinema britânico.





No cinema, também atuou em "Carruagens de fogo", "Superman 2" e "Gandhi".





Roger Lloyd-Pack





O influente membro do Ministério da Magia Bartô Crouch em foi vivido pelo veterano Roger Lloyd-Pack "Harry Potter e o cálice de fogo" (2005).





O artista morreu em janeiro de 2014, aos 69 anos, vítima de um câncer no pâncreas.





Alan Rickman





Rickman interpretou um dos principais personagens de "Harry Potter", o professor Snape. Ele morreu em janeiro de 2016, aos 69 anos, vítima de câncer.





Apesar da fama como o professor que tem uma relação difícil com o menino Potter, Rickman já havia feito outros papeis importantes nas telonas, como o papel do vilão Hans Gruber, em "Duro de matar', em 1988, em seu primeiro papel em Hollywood.





Gruber foi o primeiro de três vilões memoráveis do cinema. Ele também foi o Xerife de Nottingham "Robin Hood", em 1991, e o terrível Grigori Rasputin no filme para televisão de 1996, papel que lhe rendeu um Globo de Ouro. Pelo papel de Xerife, ele venceu um Bafta, considerado o Oscar britânico.





John Hurt





O artista viveu o fabricante de varinhas Garrick Olivaras em três filmes: "Harry Potter e a pedra filosofal" (2001), "Harry Potter e as relíquias da morte: Parte 1" (2010) e "Harry Potter e as relíquias da morte: Parte 2" (2011).





Hurt morreu em janeiro de 2017, aos 77 anos, também em decorrência de um câncer no pâncreas.





Helen McCrory





A atriz britânica interpretou Narcisa Malfoy, a mãe de Draco. Ela morreu em abril do ano passado, aos 52 anos, vítima de câncer.





McCrory quase interpretou uma personagem diferente na saga "Harry Potter": ela foi originalmente escalada para ser a vilã Belatrix Lestrange, em 2006, mas acabou renunciando ao papel quando descobriu estar grávida de sua primeira filha, Manon.





Helena Bonham Carter interpretou Belatrix na franquia, mas os produtores mantiveram McCrory em mente para o papel da irmã da bruxa, Narcisa. Quando finalmente estreou na saga, em "O Enigma do Príncipe" (2009), a atriz já até tinha dado à luz seu segundo filho, Gulliver.