A tradição do artesanato brasileiro se mistura à moda contemporânea na recém-lançada collab entre a Schutz e o Ateliê Mão de Mãe (AMM). Apresentado inicialmente na última edição da São Paulo Fashion Week, o trabalho evidencia a força da mulher em peças atemporais desenvolvidas em materiais como couro e fibras naturais. São oito modelos de sapatos, duas bolsas e dois looks exclusivos de crochê feitos à mão. A paleta de cores – gelo, laranja, verde, marrom e vermelho – reflete a sofisticação e a feminilidade propostas pelo AMM, que nasceu na Bahia. Além disso, as peças em linho e palha de piaçava reforçam a identidade artesanal da collab. A ponte criativa entre as marcas existe desde o primeiro desfile na SPFW do AMM, que, na época, usou calçados da Schutz.



Clássico repaginado

Quer um pouco do estilo dos anos 1990? Aposte no Weapon Lux Sport, homenagem da Converse aos tênis de basquete e skate, que reinavam naquela década. O modelo clássico da marca ressurge com novas cores, preservando detalhes clássicos. O lançamento está disponível em duas versões: Weapon Ox, de cano baixo, nas cores Green Envy Black and White, Leather Ox, Light Dune e White Grey; e o Weapon Mid, de cano alto, na cor Purple Vintage White. Cabedal de couro e cadarços planos de algodão oferecem charme e durabilidade. Os tênis podem ser encontrados no e-commerce da Converse (converse.com.br) e em pontos de venda selecionados pelo Brasil.

É para brilhar

Intensamente amadeirado. Assim pode ser descrito o novo perfume da Hugo Boss. BOSS Bottled Absolu chega para complementar a trilogia BOSS Bottled. Segundo a marca alemã, as notas amadeiradas se misturam ao couro e resultam em um aroma torrado. A fragrância é assinada por Annick Menardo – mestra perfumista do icônico BOSS Bottled original, que celebrou seu 25º aniversário em 2023 – em colaboração com Suzy Le Helley. O frasco do BOSS Bottled Absolu tem base na cor âmbar e tampa dourada, detalhes que fazem referência ao conteúdo precioso. Vendas nas lojas Renner e no site Beleza na Web em 50ml, 100ml e 200ml.

