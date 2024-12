A Leroy Merlin lançou a Coleção Primavera Verão 2025 com propostas para os mais variados estilos e o grande diferencial desta edição é a parceria com o renomado estilista Alexandre Herchcovitch, em uma linha exclusiva que traz todo o frescor e alto-astral das estações mais quentes do ano. A linha conta com peças e estampas criadas pelo designer para quem deseja dar aquele toque de exclusividade e originalidade na decoração de seus ambientes, com composições impactantes e, ao mesmo tempo, funcionais.

Brilhe nas festas

Arrase na virada do Ano Novo com uma make especial. A Vizzela dá três ideias para o Ano Novo: 1. Olhão preto esfumaçado para marcar presença. Marrom para suavizar as bordas. Arremate com a Caneta Delineadora Preta e capriche na Máscara. Nos lábios, uma cor neutra ideal para equilibrar o look poderoso. Outra sugestão é o Ecobrilho Crystals na pálpebra para um efeito super glam. Para um acabamento impecável, use a Caneta Delineadora Preta e muita Máscara. Finalize com o Real Fix para que tudo fique no lugar até o amanhecer. Por último, se prefere algo mais leve, invista em uma pele natural, blush Stick para aquele glow fresh. Aplique o Ecobrilho Crystals no canto interno dos olhos para um toque de luz super charmoso.

Mimo

A A. de Arte presenteia, anualmente, seus parceiros com uma luminária de design próprio e isto já virou uma tradição esperada que está sendo colecionada pelos arquitetos. A deste ano é a Mimo, assinada por Adriana Vasconcelos, em metal dourado e vidro leitoso. Literalmente um mimo para compor qualquer ambiente e dar a luz neste fim de ano com beleza e conforto.