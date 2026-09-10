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Henrique Portugal

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Agora, a fama chega de uma vez, como um flash, e o resto da vida é gerenciar lampejos de celebridade - (crédito: Valery HACHE / AFP)
HENRIQUE PORTUGAL

A fama é uma rosa: tem beleza, perfume e espinhos

A fama tem esse efeito estranho de criar uma criatura ao lado da pessoa. E, depois de um tempo, tentar separar a criatura da criação vira trabalho de arqueólogo

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