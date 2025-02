Silêncio digital, precisamos de um pouco dele

Atualmente passamos muito tempo conectados. No Brasil, o tempo diário gasto com a internet é, em média, de 9 horas e 13 minutos. Isso inclui atividades como redes sociais, Whatsapp, streaming de vídeo, jogos e navegação. Tempo superior à média global, que é de 6 horas e 49 minutos, conforme última pesquisa da We Are Social e Meltwater.



A grande questão é que a todo momento recebemos notificações, seja do WhatsApp ou de qualquer outra rede, e essas interferências, na minha opinião, aumentam a dificuldade de concentração e foco.



Nesse mundo tão conectado, onde somos interrompidos com frequência, a atenção das pessoas se tornou algo muito valioso. Segundo Gloria Mark, autora do livro “Attention Span”, a nossa capacidade de atenção está diminuindo, a média é de apenas 47 segundos em qualquer tela.



Ficamos viciados em passar o dedo na tela por longos períodos. Isso é chamado de “Brain rot”, que inclusive foi eleito o termo do ano de 2024 pelo dicionário de Oxford. Refere-se ao possível prejuízo do excesso de redes sociais no estado mental e intelectual.



Há estudos que ligam a intensa utilização de redes sociais e telas a efeitos negativos na saúde mental e na criatividade. Uma pesquisa publicada pela revista Science mostrou que o uso excessivo de mídias sociais e smartphones foi associado a uma menor capacidade criativa.



Precisamos de um momento de silêncio digital para que possamos produzir e pensar com qualidade. Essas habilidades estão entre as que devem evoluir em importância de 2025 a 2030, conforme o último relatório do WeForum sobre o futuro dos empregos.



Com uma velocidade jamais vista, a IA está mudando o nosso jeito de trabalhar e viver. Por uma questão de sobrevivência profissional, vamos precisar, cada vez mais, dos momentos de silêncio digital para podermos ser mais criativos e inovadores.



O que eu faço para ter silêncio digital



Criei um hábito diário de chegar ao escritório às 7h30 e ficar até às 10h sem interferências externas. Essas duas horas e meia são o momento do meu silêncio digital.



Por que escolhi a parte da manhã? Pelos menos para mim, depois desse período fica praticamente impossível ter foco e concentração com tantas notificações do smartphone. Acredito que fazer isso no fim do dia não resolve, pois, normalmente, já estamos cansados mentalmente para imaginar e pensar diferente.



Isso funciona comigo, o que obviamente não quer dizer que possa ser eficiente com todo mundo. Principalmente com aqueles que usam exageradamente as redes e provavelmente devem estar precisando de uma desintoxicação de mídia social. Essa expressão teve um aumento de buscas de 60% no Google nos últimos meses, como publicou o National Geographic Brasil em artigo sobre como manter o equilíbrio no uso das redes.

A mensagem que quero deixar vai além dos motivos que fazem os períodos de silêncio digital importantes. É sobre a necessidade de usarmos a tecnologia e as interações digitais de maneira mais consciente. Tentar controlar o abuso no tempo que estamos conectados digitalmente. Isso interfere na nossa saúde mental, na nossa interação com o mundo real e, principalmente, nos relacionamentos com as pessoas que realmente importam.