João Donato, o mago das teclas

João Donato e Henrique Portugal, em bar no Rio de Janeiro, em 11 de junho de 2015 (foto: Arquivo pessoal)

Há alguns anos estava no bar Cervantes, que ficava na esquina da Av. Princesa Isabel com Barata Ribeiro, em Copacabana, no Rio de janeiro, reduto de artistas no final de noite, onde encontrei João Donato sentado na mesa ao lado.





Seu álbum que mais gosto é "A Bad Donato”, lançado originalmente em 1970. Um album rico musicalmente, ousado e com participações incríveis, que mais parecem a seleção brasileira do Telê Santana em 1982. Contou com arranjos de Eumir Deodato e participação de Dom Um, apenas para citar alguns nomes.





História deliciosas do mundo artístico que demonstram que a liberdade criativa é importante.





Estive no seu último show em BH, com o Jards Macalé.





Mestre Donato, tenho certeza que o céu agora está mais animado com a sua

presença.