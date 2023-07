Personalidades brasileiras usaram as redes sociais para lamentar a morte de João Donato nesta segunda-feira (17/7), aos 88 anos, no Rio de Janeiro.

O pianista, acordeonista, arranjador, cantor e compositor morreu em decorrência de vários problemas de saúde. Há pouco tempo, ele teve infecção nos pulmões. O velório do artista será no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. O horário ainda não foi divulgado.