Quer começar 2025 ao som de uma bela trilha sonora?

A vida, de uma forma geral, é uma sequência de ciclos. Boa parte do que aprendemos a gostar é definido antes dos 20 e poucos anos, como por exemplo o estilo musical preferido, as opções políticas e outros detalhes. Inclusive tem um artigo muito interessante do Washington Post falando sobre qual idade normalmente fazemos nossas escolhas.



Estou escrevendo esta coluna para falar de uma época na música chamada “yacht rock”, que começou no final dos anos 1970, até o florescer do pop/rock no início dos anos 1980. Um estilo de música suave, que unia a sofisticação harmônica do jazz, mas preservava as guitarras e os violões do rock. Era o equilibro do que tinha de melhor no mercado musical.

Alguns representantes deste movimento são Michael McDonald, Kenny Loggins, Christopher Cross e Steely Dan. Boa parte na ativa até hoje.



Dizem que este termo foi criado quase 20 anos depois do movimento para uma série cômica que pode ser vista no YouTube. Talvez a música tema para a criação deste termo tenha sido “Sailing”, de Christopher Cross.

As músicas desta época são bem executadas até hoje. São a combinação do bom gosto musical com excelência na produção.



Este assunto ressurgiu com o lançamento de “Yacht rock – o documentário– o documentário”, de Garret Price, pela HBO MAX+. A produção traz entrevistas dos ícones desta época junto com o genial baterista e DJ Quest Love.



Para a nossa infelicidade, ainda não temos acesso ao documentário no Brasil. Mas basta procurar no YouTube para ver alguns detalhes.

O importante é que são ótimas canções para uma tarde tranquila ou para diminuir o estresse de um congestionamento de trânsito.



Aproveitando que estou falando de músicas antigas, se você é curioso ou tem mais de 40 anos, a minha dica é ler o livro “Mela cueca – As canções de amor que o mundo esqueceu”, do DJ Zé Pedro, ou escutar a playlist homônima no Spotify.



As baladas selecionadas pelo DJ Zé Pedro junto com o estilo yacht rock fizeram muito sucesso no Brasil através das trilhas sonoras internacionais das novelas na Rede Globo. Essas belas canções eram conectadas aos personagens criados por autores como Janete Clair, Dias Gomes e Cassiano Gabus Mendes.



Todo brasileiro com mais de 40 anos se lembra de “Rock and roll lullaby”, de P.J. Thomas, por causa da novela “Selva de pedra”. Uma época em que as canções eram lindas e formavam um par perfeito com letras que falavam de relacionamento de uma forma sutil.



Este momento nostálgico contou com o auxílio luxuoso do DJ Meme, meu grande amigo, que me apresentou o termo yacht rock – e de tanto falarmos do assunto, veio a lembrança do livro “Mela cueca”.



Em vez de apenas desejar um bom final de ano e que o próximo seja melhor, prefiro dar essas dicas para que você comece o ano com uma bela trilha sonora.