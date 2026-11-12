Destaque no cinema, teatro e TV em 2026, atriz mineira estreia outro longa

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Depois do sucesso de “Vicentina pede desculpas”, em cartaz em BH, a atriz mineira Rejane Faria, que está com a corda toda, estrela mais um filme. Em 26 de novembro, estreia “Yellow cake”, o novo longa de Tiago Melo. Rejane dá vida a Rúbia Ribeiro, cientista nuclear que se une a estudiosos de vários países em um experimento secreto com urânio para erradicar o mosquito Aedes aegypti. Quando o projeto dá errado, Rubia e colegas tentam deter o caos antes que seja tarde demais.

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• DANÇA

Com 25 anos de atuação como produtora cultural e experiência nos bastidores das companhias Mimulus, Primeiro Ato, SeráQuê e Café com Dança, Regina Moura, diretora da Notom Produções Artísticas, coordena a primeira edição do Festival Corpo em Cena. O projeto estreia em Belo Horizonte em 28 e 29 de novembro, prosseguindo em 5 e 6 de dezembro.

O centro da proposta é formação e capacitação de artistas. Com 19 professores convidados, dois laboratórios de criação coreográfica e expectativa de receber 600 alunos, o festival combina prática artística e encontros voltados à profissionalização do setor. As atividades serão realizadas no CRDança e na Academia Wanda Bambirra, tendo como convidados Jomar Mesquita, Rodrigo Quik e Letícia Carneiro.

• MÚSICA

As vendas para a gravação do “Buteco vol. 3”, de Gusttavo Lima, em abril do ano que vem, no Mineirão, bateram recorde. Em 24 horas, foram vendidos 35 mil ingressos. Os lounges estão esgotados. Entradas para os demais setores estão disponíveis no site e aplicativo BaladAPP.

Flávia Pyramo e Rita Clemente em cena no CCBB-BH Alonso Pafyeze/Divulgação

• TEATRO

“Karamazovianas” lotou o Teatro I do CCBB-BH em suas quatro primeiras apresentações. Inspirado no clássico “Os irmãos Karamazov”, de Fiódor Dostoiévski, o espetáculo combina drama, humor e filosofia ao propor imersão nos abismos e contradições da existência humana. A direção é de Miwa Yanagizawa, com atuação de Flávia Pyramo (idealizadora da peça) e Rita Clemente. A dramaturgia é assinada por Pedro Bricio, com colaboração de Flávia, Miwa e Rita. A direção de arte é de Ronaldo Fraga, que criou cenário e figurino. Filmes exibidos no palco são de Cao Guimarães e a trilha sonora original é da banda mineira Diplomattas, com iluminação de Marina Arthuzzi e Jésus Lataliza.

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“Karamazovianas” segue em cartaz no CCBB-BH, na Praça da Liberdade, até 7 de dezembro, com sessões de sexta a segunda-feira, às 20h. Em janeiro, a peça chega ao Rio de Janeiro, depois vai para São Paulo e fecha a temporada em Brasília. Ingressos disponíveis no site do Centro Cultural Banco do Brasil.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.