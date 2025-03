Neguinho da Beija Flor foi atração de feijoada tradicional em BH

SIGA NO

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Das festas que animam o pré-carnaval de Belo Horizonte, a mais disputada é a feijoada do Minas Tênis Country Clube, no Taquaril. A festa realizada há 20 anos é tão concorrida que basta o anúncio do início de vendas dos 800 convites para eles se esgotarem rapidamente.





Além da feijoada completa, houve tira-gosto, caipirinha e bebidas variadas. Tudo saboroso e com fartura, no último dia 15/2. Para animar a festa, Neguinho da Beija Flor, que, entre sucessos do carnaval, cantou também o samba-enredo da Beija Flor, “Laíla de todos os santos, Laíla de todos os sambas”.

O sambista voltou ao evento 12 anos depois de sua estreia no Country. Bia Rabello, filha de Paulinho da Viola, foi a primeira apresentação do dia, no esquenta para o show principal.

NO CAMPO

O Minas Country também ganha disparado como um dos clubes mais charmosos de Belo Horizonte. Com esse calor senegalês, então, é um verdadeiro oásis. Em novembro, completam-se 25 anos que o Minas Tênis Clube incorporou o Country Club de Belo Horizonte. O espaço, na Zona Leste da capital, é uma maravilha. São 285.750 m² de área, dos quais 148.600 m² são de mata nativa, que rodeia toda a infraestrutura.



A estrutura inclui 13 churrasqueiras ao ar livre e duas trilhas (1,4 km e 2,2 km de extensão), opção de arvorismo e escalada com apoio de profissionais especializados, quadras de tênis, de peteca e poliesportivas, piscinas, toboágua, restaurante, lanchonetes e 400 vagas de estacionamento. Uma delícia para quem também prefere curtir a folia longe da correria e da movimentação dos blocos.



PLANO DIRETOR

Em 2002, a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais e o Instituto Estadual de Florestas (IEF) reconheceu a unidade campestre como Reserva Particular de Patrimônio Natural (RPPN). O Minas Country foi também o primeiro espaço urbano de Minas Gerais a receber o título de Área de Soltura de Animais Silvestres, pelo Ibama.

Para garantir acessibilidade, comodidade e mais opções de lazer para os sócios, em 2019, foi lançado o Plano Diretor do Minas Country, que prevê melhorias sem afetar a mata preservada, como ampliação do estacionamento, construção de mais quadras esportivas, um ginásio coberto e uma área de eventos.



NOVIDADE

Carnaval sem sua lista de sucessos não tem graça. Aos poucos, músicas ainda estão sendo definidas. No quesito drinks de latinha, Veneta – a bebida que combina frutas vermelhas, hortelã e vodka com teor alcoólico de 7,9% – está bem posicionada na preferência.

A Equilibrista, empresa responsável pela produção da bebida, prevê a distribuição de cerca de 96 mil latas em São Paulo e 200 mil unidades em Belo Horizonte. Lançada no fim de 2024, a Veneta se junta ao portfólio da Equilibrista, que já conta com o Gingibre, drink à base de gin, gengibre e limão, e a Rubra, um soft bitter com notas amargas.



ESTREIA

O Cine Theatro Brasil Vallourec estreia na folia com o Carnavaranda. Quem abre a programação na Varanda Amazonas, às 8h30, é Samba da Januário com Dona Eliza, Sérgio Pererê e Talita Sanha; seguindo às 9h, na Varanda Carijós, por Violas de Minas (Chico Lobo, Wilson Dias, Bilora); ao meio-dia, na Varanda Amazonas, Baile da Dri; e às 15h, na Varanda Carijós, Candonguêro. O DJ Kriok e Circolar se alternam ao longo do dia.

