Baile de máscaras comemora 18 anos em pré-carnaval de bar na Serra

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.



Olívio Cardoso, o Livinho, é uma das figuras mais queridas da noite em Belo Horizonte. Dono do Estabelecimento, o bar é ponto obrigatório, ainda mais nas noites de calor senegalês. E é também um dos endereços mais tradicionais do carnaval em Belo Horizonte. Há exatos 18 anos é realizado lá o Bailinho de Máscaras. “O Bar Estabelecimento tem tradição carnavalesca desde 2007. Nem existia carnaval em Belo Horizonte. Sempre fizemos este movimento com rodas de samba e o bloco, todos de dia. O Bailinho surgiu por sugestão de clientes.” A festa está marcada para esta sexta-feira (28/2), às 19h, na Rua Monte Alegre, na Serra. “Um lugar seguro, com boas comidinhas e bebidas, em que a música segue o ritmo de bailinho de interior, com o povo usando máscaras ou fantasias. O Bailinho é um esquenta da folia, pois no dia seguinte já é sábado de carnaval”, conta Olívio, lembrando que seu bar “sempre foi de movimentos culturais”.

• FARTURA NO PORTO

O estande do Fartura Gastronomia foi destaque no Festival Essência do Vinho – Porto 2025, realizado na semana passada, no Palácio da Bolsa, na cidade portuguesa. O espaço, lotado durante todos os dias, confirmou o interesse do europeu pela gastronomia mineira. Os vinhos mineiros, a cachaça e os queijos artesanais ganharam destaque, junto aos finger foods servidos pelo chef Yves Saliba, sendo degustados por visitantes e especialistas que elogiaram a qualidade dos produtos. A iniciativa abriu o calendário de ações internacionais do Fartura, que integrou também o Wine & Travel Week, evento de networking do setor de enoturismo, promovendo Minas Gerais como destino gastronômico e turístico estratégico.

• CARNAVARANDA

Novidade na avenida. Pela primeira vez, o Cine Theatro Brasil abre as portas durante o carnaval. De 1º a 4 de março, as varandas do espaço, localizadas na Avenida Amazonas e na Rua Carijós, receberão

20 atrações artísticas, que se apresentarão gratuitamente nos intervalos das passagens dos blocos de rua pela Praça Sete. Na programação do Carnavaranda estão confirmados Marcelo Veronez, Adriana Araújo, Manu Dias, Adrianna, Tizumba, Tambor Mineiro e artistas do Circilor, além dos DJs Kriok e Rafael Couto. Kayete vai comandar a festa.

• ESTREIA

A banda Glasgow9 marcou para 15 de março, no Chopperhead Garage, no Prado, show que marca o lançamento de seu primeiro álbum autoral, “Bipolar”. Com influências do rock clássico e surf music, o grupo aposta em ritmos e letras que convidam o público a refletir sobre as emoções humanas e as reviravoltas da vida. A banda é formada pelo publicitário Diego Gandra (bateria); pelos médicos José Augusto Malheiros (neurocirurgião, no vocal e guitarra) e Gustavo Meyer (cirurgião de cabeça e pescoço, no vocal, baixo e piano); e pelo produtor musical Leo Lachini (ex-Tianastácia), na guitarra. O grupo foi fundado há cerca de oito anos, mas se dedicava apenas a releituras de clássicos do rock internacional. O álbum “Bipolar” foi gravado no estúdio da Play e está disponível nas plataformas digitais Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon Music e YouTube Music.

• EM CENA

A Cia. Stavis-Damaceno está de volta a Belo Horizonte para temporada de 7 a 31 de março com o espetáculo “Nebulosa de Baco”, que tem dramaturgia e direção de Marcos Damaceno, com atuação de Rosana Stavis e Helena de Jorge Portela. A montagem, que se alterna entre o drama e a comédia, apresenta o difícil processo de duas atrizes ao interpretarem os papéis conturbados de uma filha e seu pai. O texto aborda o conceito do que é verdade e o que é inventado, ou até onde conseguimos chegar à verdade. Em 15 de março, a sessão contará com acessibilidade em audiodescrição. No dia 22, haverá monitores para acolhimento de pessoas neurodivergentes. Em 29 de março, haverá intérpretes de libras.

