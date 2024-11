Neguinho da Beija-Flor participou do Show do Clóvis Monteiro, na Super Rádio Tupi, e emocionou o público na manhã desta sexta-feira (22) ao falar sobre sua despedida da Beija-Flor de Nilópolis. O intérprete confirmou que deixará o microfone da escola após o desfile do Carnaval de 2025 e já indicou dois nomes que considera à altura para assumir seu posto na Marquês de Sapucaí.





Durante a conversa, Neguinho revelou que sugeriu à diretoria da Beija-Flor dois intérpretes para substituí-lo: Bruno Ribas e Igor Pitta, este último atualmente na Mocidade de Padre Miguel.





“Eu indiquei esses dois porque são grandes talentos. Tenho certeza de que a Beija-Flor estará bem representada, independentemente da escolha”, afirmou.



‘O tempo não para’: aposentadoria reafirmada



Neguinho aproveitou a entrevista para reforçar sua decisão de deixar os desfiles como intérprete oficial da Beija-Flor. Aos 74 anos e com 54 de carreira, ele destacou que sente ser o momento de encerrar esse capítulo, embora o coração fique apertado.

“O tempo não para, como dizia Cazuza. São muitos anos na Sapucaí e acho que é a hora de abrir espaço para outros artistas”, explicou.A decisão, no entanto, foi adiada em 2024 devido ao enredo da escola em homenagem ao saudoso carnavalesco Laíla, que teve papel fundamental na carreira do cantor.

“Eu ia parar antes, mas quando anunciaram o enredo sobre o Laíla, eu não pude. Ele foi meu irmão, meu primeiro produtor, e não faria sentido me despedir antes dessa homenagem.”