ARACAJU, SE E RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Conhecido por ser o grande rosto da Globo no Carnaval carioca, o comentarista e carnavalesco Milton Cunha é o novo contratado da TV Brasil, canal público mantido pela EBC (Empresa Brasil de Comunicação).



Milton vai estrear nesta quinta (29) como comentarista e debatedor fixo do Sem Censura, atração de entrevistas comandada por Cissa Guimarães desde a última segunda (26).



O carnavalesco deverá participar da atração diariamente. Ele se junta a nomes como Dadá Coelho, Rodrigo França, Fabiane Pereira, Katy Navarro, Bia Aparecida, e Murilo Ribeiro, o Muka.

Sua contratação aconteceu antes do fim de seu atual contrato com a Globo, que será finalizado nesta quarta (29). À Folha de S.Paulo, Milton explicou que seu acordo com a emissora é por temporada, e não exclusivo, entre setembro e fevereiro.



"Eu pedi ao Boninho, lá atrás, se eu podia fazer o Sem Censura, e se a Globo não se importava. Ele disse que não, desde que eu não estivesse com contrato com a Globo, não tivesse exclusividade. Vou fazer de março a agosto. Então, autorizadíssimo", afirmou.

Milton Cunha já havia trabalhado no Sem Censura anteriormente e está feliz com a volta. "É um retorno. Eu fiquei 10 anos nesse programa. Dividi com Leda Nagle, Marcia Peltier... Nomes históricos", comenta.



O Sem Censura estrou sua nova fase com Cissa Guimarães, ex-Globo, nesta semana, na TV Brasil. O programa vai ao ar das 16h às 18h.