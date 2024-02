A banda de hardcore Llorona, dos Estados Unidos, anunciou nessa terça-feira (27/2) que o vocalista Diego não faz mais parte do grupo. A justificativa é que o cantor teria “comportamentos preocupantes relacionados a um dos membros do grupo e sua parceira”.

De acordo com o comunicado da banda, o vocalista confessou estar obcecado por Sixx, baixista da banda, e sua noiva. Ele estava sabotando o relacionamento dos dois, alterando o pré-treino do colega de banda, colocando estrogênio, hormônio feminino. A ideia era “forçar uma transição de gênero” no colega e, assim, conseguir ficar com a noiva do baixista.

"Decidimos nos separar do nosso vocalista Diego devido à confissão de comportamento muito perturbador e preocupante em relação a um dos membros de nossa banda e sua parceira. Ele admitiu estar obcecado por essa parceira e vem tentando sabotar o relacionamento deles adulterando o pré-treino que frequentemente presenteia a ele em seu trabalho, adicionando grandes quantidades de estrogênio. Ele vem tentando forçar uma transição nele nos últimos 5 meses, na esperança de ter a oportunidade de 'atacar' assim que ele parecer mais forte e mais masculino em comparação. (Mentalidade tola de homem das cavernas que não faz sentido algum). Essa interferência causou confusão e milhares de dólares em contas médicas nos últimos meses, tentando descobrir o que está errado. Só ficamos sabendo de tudo isso porque Diego ficou excessivamente bêbado e se denunciou, depois confirmou tudo isso por mensagem de texto. Há muitos detalhes repugnantes que foram deixados de fora em prol da privacidade e da censura geral", diz o comunicado.

A banda também divulgou a mensagem em que Diego admitia o que tinha feito. "Eu estava realmente bêbado e contei para o Sixx [baixista] e sua noiva que estava obcecado por ela e sentia um ódio profundo pelo Sixx, e dei estrogênio para o Sixx para obter uma vantagem sobre ele", escreveu Diego. "Fui expulso do Llorona também e não farei mais parte da cena", comunicou em outra mensagem.

Diego teria se defendido, dizendo que estava fornecendo apenas suplementos alimentares para Sixx. Segundo o baixista, o vocalista mentiu, já que ele fornecia apenas proteínas com embalagens abertas, alegando que eram descartados e não podiam ser vendidos. Os outros membros do grupo ainda disseram que Diego tinha fácil acesso a esteroides e hormônios devido às suas práticas na academia.

“Quanto à resposta de Diego, ela não poderia estar mais distante da verdade no que diz respeito aos suplementos. Os únicos produtos lacrados que ele fornecia eram proteínas, mas os outros produtos sempre estavam abertos porque eram descartados em seu trabalho se não pudessem vendê-los, por isso eram gratuitos. Ele também tem fácil acesso a esteroides e hormônios devido às suas práticas na academia. Vou consultar um endocrinologista nos próximos meses para acompanhar as flutuações hormonais e ver se meus níveis de estrogênio estão extremamente elevados e se normalizam ao longo do tempo. Tive mudanças físicas decorrentes dos hormônios, além de úlceras estomacais, perda de peso e fadiga muscular, das quais não vou entrar em detalhes, bem como notáveis mudanças mentais. Ele não vai se safar do que considerou ser apenas uma brincadeira ou confusão, mesmo alegando estar bêbado. O que ele fez é repugnante e teve um efeito imensamente negativo na minha vida” escreveu Sixx.

Com a repercussão, os perfis da banda, do baixista e do ex-vocalista no Instagram foram desativados.