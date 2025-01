Livro de Ricardo Malheiros será lançado hoje na Livraria da Rua

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

“Colégio Malheiros – Um resumo histórico e afetivo (1894 a 1967)”, do professor Ricardo Arnaldo Malheiros Fiuza, será lançado pela família neste sábado (25/1), a partir das 12h, na Livraria da Rua, na Savassi. O autor do livro foi diretor-geral do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, membro do Instituto Geográfico de MG, integrante da Academia Mineira de Letras, editor-adjunto da Editora Del Rey, professor de teoria do Estado e direito constitucional, autor ou participante de obras jurídicas e literárias.

A renda obtida com a venda será destinada à Escola Estadual Professora Francisca Malheiros, em Belo Horizonte, conforme desejo de Ricardo Fiuza, que morreu em 2019, aos 82 anos, de ataque cardíaco.

• EX-ALUNOS



O Colégio Malheiros foi fundado pela família em 1894, em Ouro Preto, e transferido em 1916 para Belo Horizonte. Entre os alunos do internato ou externato, passaram por lá Pedro Aleixo, Antonio Aleixo, Antônio Malheiros Fiuza, Alvarina Malheiros Fiuza, Hilton Rocha, Yedda Prates Bernis, Pedro, Murilo e Américo Giannetti, Carlos Eloy Carvalho Guimarães, Boris Feldman, Ezequiel Neves, Paulo Brant e Fernando Fiuza.



• AÇO



Olavo Machado Neto apresenta a mostra “Leve”, neste sábado (25/1), em Miguel Burnier, distrito de Ouro Preto. A exposição reúne peças de mobiliário em aço criadas a partir de formas simples, como dobras e curvas, que refletem a leveza do cotidiano. Com curadoria de Angélica Adverse e patrocínio da Gerdau, a exposição seguirá para Ouro Branco em março. Em abril, chegará ao MM Gerdau – Museu das Minas e do Metal, em BH, e fará parte do acervo da instituição.



• TALENTO



O contrabaixista mineiro Guilherme Lão, de 16 anos, aluno do projeto Sesc Orquestras Jovens, está entre os participantes do Festival Internacional Sesc de Música, em Pelotas, no Rio Grande do Sul. O garoto vai se apresentar quarta-feira (29/1), no Teatro Guarany, com 59 adolescentes que fazem parte do programa de inclusão social do Sesc. Estudante do ensino médio em Belo Horizonte, ele já tem planos para o futuro. “Tocar é o que mais gosto de fazer na vida, quero estudar música na UFMG e seguir carreira”, afirma Guilherme. O Sesc Orquestras Jovens foi criado em 2004, está presente em 12 estados e tem 1,4 mil alunos.



• CULINÁRIA SAUDÁVEL



A chef Camilla Farkasvolgyi, filha de Agnes Farkasvolgyi, comanda aula de culinária saudável, quinta-feira (30/1), na Casa da Agnes. Oportunidade para quem procura dicas de substituições saudáveis e um olhar cuidadoso para a relação entre comida, saúde e prazer à mesa. No cardápio da aula, vieira grelhada com creme de leite de coco, curry picante e crisps de alho-poró; carpaccio de filé em crosta de cogumelos e cogumelos marinados; lasanha de palmito recheada com haddock, creme de espinafre, creme de ricota e muçarela de búfala. Na sobremesa, bolo molhado de coco, sem açúcar