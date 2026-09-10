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Etiene Martins

Etiene Martins

Jornalista, pesquisadora das relações étnico-raciais e doutoranda em Comunicação e Cultura na UFRJ

Nós não precisamos de uma história bonita e que retire o rótulo do estuprador histórico de mulheres escravizadas, precisamos de uma história honesta - (crédito: Pense D/Divulgação)
ARTIGO

Mary Del Priore, você cansa a beleza de qualquer negona inteligente

Uma coisa é dizer que a mestiçagem brasileira não pode ser explicada exclusivamente pelo estupro de mulheres negras escravizadas. Outra é transformar a violência sexual em uma espécie de exagero narrativo

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