Agenda afro do carnaval de Belo Horizonte

O Kandandu, que abre oficialmente o carnaval em Belo Horizonte, celebra mais um ano com o tema "Água - Dona da Vida”. Os organizadores resolveram representar os rios e os mares, trabalhando a dualidade da água salgada e da água doce, Iemanjá e Oxum, o ir e vir das ondas e o fluxo contínuo dos rios. Duas forças que, apesar de distintas, se complementam; para compor esse tema, também escolheram os peixes, de rio e de mar, que representam a vida na água.

Uma curiosidade para quem não sabe: a palavra "Kandandu" significa "abraço" na língua africana kimbundu e vai muito além do contato físico entre dois corpos. Ela tem a ver também com a união de filosofias, ideais, conhecimentos e vivências por meio da ancestralidade africana. Por ter esse significado, o encontro de blocos afro que abre oficialmente o carnaval em Belo Horizonte nesta sexta-feira (28/2), leva esse nome, Kandandu!

A abertura oficial da folia é construída coletivamente pela sociedade civil, Associação dos Blocos Afro de Minas Gerais (Abafro) e Belotur. O evento começa às 18h na sexta (28/2). No sábado (1º/3), o Kandandu continua no palco, com atrações a partir das 17h. Ao todo, 10 atrações da cultura afro subirão no palco montado na Praça da Estação, divididos entre dois dias. Na sexta-feira, a programação conta com as apresentações da Oficina Tambolelê, Afoxé Bandarerê, Sambadouro, Swing Safado, Arautos do Gueto e Magia Negra. No sábado, mais três blocos se apresentam. São eles: Afrodum, Arrasta Bloco de Favela, Tapa de Mina e Samba da Meia Noite.

Esse ano é um marco para os blocos afros, o Angola Janga completa 10 anos de história na capital mineira. Um bloco que reúne centenas de pessoas foi crescendo ano após ano e, emocionado, o público com um repertório afrobrasileiro cravando uma luta contra o racismo. Parafraseando o bloco afro mais antigo do Brasil: 10 anos de glória não são 10 dias nessa linda trajetória no carnaval de BH.

Para quem quer prestigiar, o bloco aniversariante Angola Janga é bom se organizar e ir para a concentração no domingo de carnaval (2/3), às 14h, na Avenida Amazonas, bem pertinho da Praça Sete. No mesmo dia e horário, o Afoxé Bandarerê se concentra lá na Praça México, no Bairro Concórdia. O bloco Swing Safado vai mostrar o poder dos cria na segunda-feira (3/3), ocupando a Avenida dos Andradas, na altura do número 3560, a partir das 14H.

Na terça feira (4/3), às 13h, o Samba D’Ouro também sai da Praça México. A Quarta feira de Cinzas é o dia mais aguardado para quem não perde o arrastão do maravilhoso Magia Negra, que há anos se concentra também na Praça México, no Bairro Concórdia. Este ano o Magia Negra homenageia o grandioso Djalma Correia. Quem não quer perder nada, é bom chegar às 12h para a concentração. Para fechar essa agenda afro de BH, 8/3 é o dia do Arautos do Gueto lotar a Rua Mármore, no Bairro Santa Tereza, a partir das 10h.

Lembre-se: não é não, corpo negro e indígena não são fantasias, todos são bem-vindos nos blocos afros para cantar, dançar e se divertir, mas o povo negro tem prioridade.

Um Kandandu pra vocês e até o próximo artigo.

