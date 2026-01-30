Cidinha da Silva: aprendendo e ensinando a bater em cachorro grande.
É uma alegria imensa acompanhar uma escrita tão afiada, inteligente, generosa e necessária
Mais lidas
compartilheSIGA NO
A última vez que vi Cidinha da Silva foi na cerimônia de posse da Ana Maria Gonçalves na Academia Brasileira de Letras, em novembro. Conto isso porque acho simbólico, muito chique e também porque, puxando pela memória, não consigo dizer exatamente quando a vi pela primeira vez. Mas sei dizer outras coisas. Sei que já fui aluna em uma das muitas formações literárias que ela realizou no Tambor Mineiro; que tenho quase todos os seus livros autografados; que a recebi na minha (saudosa) livraria Bantu para lançamento de obra; que já mediei mesa de feira literária em que ela era convidada e, sobretudo, que aprendi com ela muito da minha leitura crítica do mundo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
- O capitão do mato aplaudiria Beatriz Bueno, de pé
- Se Vini Jr. fosse branco, essa conversa nem existiria
É uma alegria imensa acompanhar uma escrita tão afiada, inteligente, generosa e necessária. Tenho orgulho de ser conterrânea de uma mulher tão fundamental para a cultura brasileira, especialmente para a literatura. Por isso, quero apresentar Cidinha para quem ainda não a conhece e celebrar para quem já conhece. Vamos lá:
Cidinha da Silva é escritora e ensaísta mineira, dona de uma obra marcada pela escuta atenta das experiências negras no Brasil, pelo humor preciso e por uma escrita que mistura literatura, política e afeto com muita naturalidade. Atua sobretudo na prosa curta, na crônica e no ensaio, transitando entre ficção, memória e intervenção social.
Com uma trajetória ligada ao movimento negro, à gestão pública e à formação acadêmica, construiu uma produção que enfrenta desigualdades raciais, de gênero e de classe sem perder a delicadeza, a ironia e o prazer da leitura. Seus textos colocam as mulheres negras no centro, como produtoras de pensamento, cultura e futuro.
Entre seus livros estão Cada tridente em seu lugar, Um Exu em Nova York, Racismo no Brasil e afetos correlatos e o recente Só bato em cachorro grande. Cidinha é hoje uma das vozes mais importantes da literatura brasileira contemporânea e também uma das mais instigantes.
A negona é peso pesado. Quem chega nela, seja pelos livros, pelos textos na imprensa ou pelas redes sociais, sai diferente: provocado a pensar, rir, discordar, concordar, mas nunca a ficar no lugar comum. Cidinha é uma mulher poderosa que vai lá aprende e volta para ensinar quem está disposta a aprender. Agora, vamos ao nosso bate-papo, em que Cidinha fala um pouco sobre sua trajetória e sua escrita.
EM - Conheci seus livros na Mazza edições uma editora fundada por uma mulher preta e seu último livro também é fruto de um encontro seu com outra mulher preta a grandiosa Sueli Carneiro. Gostaria que me falasse sobre como esses encontros com nossas mais velhas atravessaram a sua trajetória até se tornar essa Cidinha da Silva que lemos hoje.
Leia Mais
CS - Integramos uma cultura na qual as pessoas mais velhas são muito importantes, são faróis de sabedoria e preparam o solo para a gente pisar. Não é à toa que este livro é dedicado a algumas delas como Luisa Bairros, tão importante em minha vida como Sueli Carneiro e Denise Ferreira da Silva e Isildinha Baptista Nogueira que ainda não conheço pessoalmente, mas conheço o pensamento delas que criou lugar de existência para a minha geração e pessoas ainda mais novas.
EM - Realmente é nítido que sua escrita nasce da vida vivida. Que lembrança, gesto ou palavra da sua infância ainda pulsa como força fundadora do que você escreve hoje?
CS- A liberdade de sonhar e vontade e espírito de luta para realizar esses sonhos.
EM - Ser mulher negra escrevendo no Brasil exige não só talento, mas fôlego. O que, ao longo da sua trajetória, te sustentou quando o mundo parecia estreito demais?
CS A crença em mim mesma e nas ferramentas de transformação que minha cabeça, mãos, pés e ideias poderiam construir e construíram.
EM- Sua relação com Sueli Carneiro é também uma história de amizade, formação e partilha. Que ensinamento dela você carrega não como conceito, mas como prática cotidiana de existência?
CS - Olha, a lição 29 do livro SÓ BATO EM CACHORRO GRANDE, DO MEU TAMANHO OU MAIOR – 81 Lições do Método Sueli Carneiro, que propõe: “Não alimente ilusões”, é a coisa mais importante da minha vida, foi o aprendizado mais transformador, ou seja, a busca de entender a vida em estado bruto, sem cortinas de fumaça, sem romantismo e emocionalismo barato. Não alimentar ilusões significa compreender a mutabilidade do racismo para garantir a presença dos de sempre no poder e, ao mesmo tempo, criar condições para driblar isso.
EM - Sua literatura é muitas vezes firme, mas também profundamente cuidadosa com suas personagens e leitoras. Para quem, no fundo, você escreve quando escreve?
CS - Escrevo para mim mesma. Escrevo para a leitora exigente que sou. Dou forma àquilo que gosto de ler.
EM - Esse livro tem humor, coragem e indignação, mas também ternura. Em que medida ele é um gesto de defesa, e em que medida é um gesto de amor?
CS - Não penso no Cachorro Grande como um livro que se defenda de alguma coisa, talvez ele defenda algo, a saber, o legado de Sueli Carneiro em movimento, dinâmico, vivo. Entendo-o como uma declaração pública de amor a Sueli Carneiro.
EM - Quando você pensa nas mulheres negras que estão começando a escrever agora, o que você deseja que elas encontrem na sua obra: permissão, companhia, coragem, ou tudo isso junto?
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
CS - Desejo que encontrem e reconheçam o trabalho, o labor da escrita, e se isso puder ser útil para elas de alguma forma, terá valido a pena a dedicação incessante na construção de um caminho na literatura brasileira.
As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.