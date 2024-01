Na busca por localização privilegiada, qualidade de vida e status, muitos brasileiros sonham em viver em bairros de alto padrão. Em um país de dimensões continentais como o Brasil, é possível encontrar diversas regiões de luxo, em cidades diferentes, que despontam quando o assunto é valor do metro quadrado.

Trouxemos uma lista com o preço médio do metro quadrado de cada bairro, atualizada em agosto de 2023, além das características de cada local. Que tal dar uma voltinha virtual com a gente? Abrace o desejo de conhecer os lugares mais cobiçados para se viver no país!

1. Leblon, no Rio de Janeiro

Leblon tem vários imóveis com vista para o Morro Dois Irmãos Reprodução/ Latin Exclusive

Preço médio do metro quadrado: R$ 22.445,00

Descontração, praia e elegância definem bem o Leblon. Situado na Zona Sul carioca, é um dos pontos mais icônicos e, sem dúvidas, mais caros do Brasil. Com uma praia convidativa e bares aclamados, é fácil entender porque tantos desejam chamar esse pedaço do Rio de lar. Além do mais, a vista do Morro Dois Irmãos é um charme que só contribui para seu apelo.

2. Ipanema, no Rio de Janeiro

Ipanema mistura cultura, história e modernidade Reprodução/ Tripadvisor

Preço médio do metro quadrado: R$ 20.818,00

Quem nunca ouviu falar da famosa "Garota de Ipanema"? Este bairro é a personificação do estilo carioca de ser. Com uma praia incrível, a vida aqui pulsa ao ritmo de samba e bossa nova. Uma mistura de cultura, história e modernidade fazem deste bairro uma das opções mais sofisticadas para se viver.

3. Itaim Bibi, em São Paulo

Itaim Bibi abriga o escritório da Google em São Paulo e tem vários prédios de luxo Reprodução/ Lopes

Preço médio do metro quadrado: R$ 16.802,00

São Paulo, a cidade que nunca dorme, tem em Itaim Bibi seu epicentro de elegância. Famoso por abrigar arranha-céus, escritórios de negócios e restaurantes de alto padrão, é o ponto de encontro de empresários e influencers. Além de ser um polo empresarial, o bairro tem uma intensa vida noturna, que vai de bares descolados a baladas premium.

4. Lagoa, no Rio de Janeiro

Lagoa abriga a Lagoa Rodrigo de Freitas, fica perto do Parque Lage e é cercado por bairros de classe alta Reprodução/ Invexo

Preço médio do metro quadrado: R$ 16.394,00

Cercada por montanhas e com uma vista espetacular do Cristo Redentor, a Lagoa é, sem dúvidas, um dos cartões-postais do Rio. Morar aqui significa estar próximo de um cenário relaxante, mas também de atividades ao ar livre. Ciclismo, caminhadas e pedalinhos são apenas algumas das opções de lazer para os moradores e visitantes.

5. Pinheiros, em São Paulo

Pinheiros tem a agitação paulistana misturada com casas de vila Getty Images/iStockphoto

Preço médio do metro quadrado: R$ 16.235,00

Quem disse que São Paulo não pode ser verde e vibrante? Pinheiros é um bairro que mescla a agitação paulistana com um toque mais descontraído. Recheado de galerias de arte, restaurantes modernos e parques, tornou-se um dos lugares mais cobiçados da capital. Suas ruas arborizadas e a cultura alternativa fazem dele um bairro único.

6. Jardins, em São Paulo

Jardins fica no coração de São Paulo Reprodução/ TPA Empreendimentos

Preço médio do metro quadrado: R$ 14.698,00

Bem no coração de São Paulo, os Jardins são, na verdade, uma coleção de bairros nobres. É o local perfeito para quem gosta de luxo, sofisticação e, claro, muitas opções de lazer. Lojas de grifes internacionais, restaurantes estrelados e uma diversidade cultural imensa fazem parte do dia a dia de quem vive por aqui.

7. Moema, em São Paulo

Moema tem ruas tranquilas e planas Reprodução/ Trisul

Preço médio do metro quadrado: R$ 14.140,00

Um refúgio paulistano, Moema é conhecido por suas ruas tranquilas e planas, perfeitas para caminhadas. O bairro é dividido entre Moema Pássaros e Moema Índios, e ambos são repletos de charme e requinte.

Destaque para o Parque Ibirapuera, um dos maiores e mais lindos da cidade, que se encontra bem ao lado e é ponto de encontro dos moradores.

8. Savassi, em Belo Horizonte

Savassi tem vários bares e museus Reprodução/ Monterre Construtora

Preço médio do metro quadrado: R$ 13.921,00

Representando a capital mineira nesta lista, Savassi é um bairro repleto de vida. Conhecido por ser um ponto cultural de Belo Horizonte, abriga diversos teatros, cinemas e galerias. A praça da Savassi é o coração do bairro, sempre pulsante e cheia de eventos. Morar aqui é estar em um dos pontos mais efervescentes da cidade.

E aí, gostou do nosso passeio virtual? Estes bairros são o sonho de consumo de muitos brasileiros, e não é para menos. Cada um com sua particularidade, eles representam o que há de mais sofisticado e charmoso em nosso país.

Seja pelas praias, pela cultura ou pelos arranha-céus, o Brasil tem um canto especial esperando por você!